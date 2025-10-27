Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem başta İzmir ve İstanbul olmak üzere birçok il ve ilçeden de güçlü bir şekilde hissedildi. Depremin ardından bina yıkımı, can kay kaybı ve yaralanma olup olmadığı merak konusu olurken, ilk bilgiler ise gelmeye devam ediyor.

İlk belirlemelere göre 3 bina yıkıldı!

Meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntının da merkez üssü olan Sındırgı'da 3 binanın yıkıldığı öğrenildi. Yıkılan bu binaların ise, geçtiğimiz aylarda meydana gelen bir önceki 6.1 büyüklüğündeki depremde hasar alan ve boş durumda olan binalar olduğu öğrenildi.

Yıkımlarla ilgili olarak AFAD'dan henüz resmi bir bilgi gelmezken, gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.

Başkan Sak: Yıkılan binalar var!

Depremin merkez üssü Sındırgı'nın belediye başkanı Serkan Sak, "İlçemizde yıkılan binalar var." ifadelerini kullandı. Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu ise yaptığı açıklamada, Şu an birkaç noktada yıkım var. Şu ana kadar can kaybı tespit etmedik, tarıyoruz. Köylerden şu an için olumsuz bir haber gelmedi. Sahadaki tarama faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.

Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama!

Depremin ardından yıkım bilgisi hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 binanın ve 1 dükkanın yıkıldığını söyledi.