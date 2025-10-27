Balıkesir'de deprem fırtınası devam ediyor. Saat 22.48 sıralarında merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı; başta İzmir, İstanbul, Bursa, Kocaeli olmak üzere pek çok il ve ilçeden de hissedildi. 6.1 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği illerden biri olan İzmir'de de halk büyük panik yaşadı.

Vatandaşlar kendini sokağa attı!

Meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'de vatandaşlar kendini sokağa attı. İzmir'in birçok ilçesinde vatandaşlar depremin ardından hemen dışarı çıktılar. Karşıayaka, Torbalı, Konak gibi ilçelerde vatandaşlar yaşadıkları panik sonucunda dışarı çıktılar.

Kütahya ve Bursa'da da benzer görüntüler!

Depremin hissedildiği diğer illerden olan Kütahya ve Bursa'da benzer görüntüler yaşandı. Şiddetli depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attılar.

Başkan Akın'dan ilk açıklama!

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan ilk açıklama geldi. Akın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sındırgı ilçemizde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm ekiplerimizle sahada ve teyakkuz halindeyiz.

Bizlere 444 40 10 numaralı çağrı merkezimizden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.