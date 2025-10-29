Son Mühür- Ağustos ayındaki 6.1 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışan Sındırgı bu depremden sadece 78 gün sonra bir kez daha 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Balıkesir, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Manisa, Aydın, Kütahya, Afyonkarahisar, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Uşak'ta da hissedilen depremin ardından 330'un üzerinde artçı sarsıntı meydana geldi.

Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

''Depremin yıktığı 4 binadan 3'ü içinde yaşam olmayan, 10 Ağustos'taki depreminde ağır hasarlı olarak tespit edilen ve yaşamsal olarak terk edilen binalardı. Diğer yıkılan bina ise içinde 4 bağımsız iş yerinin olduğu yerlerdi'' bilgisini paylaştı.

Kahramanmaraş depremi çok daha büyüktü...



Çok geniş bir coğrafyada hissedilen depremin korkulan kadar hasar yapmamasını değerlendiren Bilim Akademisi Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz,

''7.8 lik Kahramanmaraş depremi 6.1 büyüklüğündeki Sındırgı depreminden 1,7 ölçek büyük ise de ondan 50.118 (elli bin yüz on sekiz) misli kuvvetli olup 354.813 defa daha fazla enerji salınımı gerçekleştirmiştir.'' hatırlatmasında bulundu.

Prof. Tüysüz, ''Fark bu kadar fazla iken niçin hasar düşük oldu diye sormamak lazım'' değerlendirmesinde bulundu.



Depremin enerjisi yavaş boşaldı...



Prof. Dr. Osman Bektaş da

6.1 büyüklüğündeki Sındırgı depremi ve artçılarının beklenen hasarı yapmamasını yer ivmesinin düşük olmasına ve deprem enerjisinin yavaşça boşalmasına bağladı.

4.0 ve 4.9 büyüklüğündeki artçı sarsıntıların bölgedeki gerilmeyle yüklenmiş fayların yerlerini gösterebileceğine dikkat çeken Prof. Bektaş,

''Kırılma eşiğinde olabilecek Manisa-Balıkesir-Uşak-Kütahya illeri ve çevresindeki bu faylar 6-7 büyüklüğündeki depremlerle tetiklenebilir.'' uyarısında bulundu.

