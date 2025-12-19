Son Mühür- Safi Arpaguş'un döneminde İslam'ın güzel ahlak üzerine kurulu olduğuna dair uyarılarını güncel konular üzerinden verme çabası bu haftaki Cuma hutbesine de yansımış görünüyor.

Kamuoyunun yakından tanıdığı medya ve sanat dünyasından isimlerin uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındığı süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarabilmek adına uyarılarda bulunarak üç ayların başlangıcın dikkat çekildi.

Bir ömre bedeldir...



''Her anımızı ebedi kazanca dönüştürebiliriz'' başlıklı hutbede,

''Zaman, Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı hem büyük bir nimet hem de önemli bir imtihandır. Öyle zaman olur ki, bir ömre bedeldir; geçmesini istemeyiz. Öyle zaman da olur ki, hüzün kaplar dört bir yanımızı, hemen bitmesini isteriz. Bir an gelir huzurla dolar ruhumuz, gönlümüz şenlenir. Bir an da gelir kâbus gibi çöker üstümüze, kalbimiz daralır.

Rabbimizin bize armağanı...



Bununla birlikte bazı vakitler vardır ki, Yüce Allah, rahmet ve mağfiret kapılarını ardına kadar açmış, onları kullarına ikram etmiştir.

İşte önümüzdeki Pazar günü karşılayacağımız üç ayların ilki olan Receb ayı, Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece idrak edeceğimiz Regaib Kandili Yüce Rabbimizin bizlere bir ikramıdır'' hatırlatmasında bulunuldu.

Gençlere dikkat çeken çağrı...



''Ey Genç Kardeşim!'' denilerek gençlere seslenilen hutbede,

''Hayatının bu dönemini; ebedi mutluluğa götürecek faydalı işlerle de sonrasında pişmanlık duyacağın yanlışlarla da geçirmek senin elindedir.

Zamanını; alnını secdeyle buluşturup bereketlendirmek de aklını örten alkol, sağlığını tehlikeye atan uyuşturucu maddelerle ziyan etmek de senin elindedir. Günlerini oruçla geçirip sekinete ermek de zina ve fuhşiyat ile hayatını zindana çevirmek de senin elindedir.'' mesajı verildi.

Hutbede, ''Ey Anne Babalar!'' denilerek ''Tıpkı zaman gibi çocuklarımız da bize emanettir. Onların hata ve günahlara sürüklenmelerinin en başında ilgisizlik gelmektedir'' uyarısında bulunuldu.

