İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında kamuoyunda tanınan bazı isimler hakkında adli işlem başlatıldı.

Dört ünlü isim gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adli prosedürler doğrultusunda ilgili birimlere götürüldü.

Saç ve kan örnekleri alındı

Gözaltına alınan isimlerden, soruşturma kapsamında saç ve kan örnekleri alındı. Adli tıp sürecinin tamamlanmasının ardından ünlü isimler serbest bırakıldı. Alınan numunelerin inceleme sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Danla Bilic’ten sosyal medya üzerinden açıklama

Serbest bırakılmasının ardından Danla Bilic, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan sürece ilişkin değerlendirmede bulundu. Bilic, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Devletim test istemiş vermez miyiz? Aaa neyse şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim; canım jandarma gözaltına mı aldılar, evlerinde mi ağırladılar anlamadık, öyle naziklerdi ki. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum komutanlarım. Test sonuçları gelecek hafta belli olacak.”

Soruşturma süreci devam ediyor

Yetkililerden yapılan bilgilendirmeye göre, uyuşturucu soruşturması çok yönlü olarak sürdürülüyor. Adli sürecin ilerleyen aşamalarında dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.