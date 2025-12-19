Son Mühür- Serbestiyet'in editörler toplantısında gündemi değerlendiren Yıldıray Oğur, “Yıllardır iddia edildiği anlamda değil ama bir çeşit İran olmuş sayılabiliriz” ifadeleriyle dikkati çekti.

Son dönemde medya ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin gözaltına alınmasına göndermede bulunan Oğur,

“Dar kadrocu bir anlayışla üst elit kadrolarını belirliyorsun. Medyada, belli kurumlarda, bürokraside.

İki tane kriterin var: Bizden mi? Ahmet Abi’nin oğlu, Cihat abi’nin kızı mı? İkincisi sadık mı?

Esas beklenen sadakat. Ehliyet, liyakat değil, sadakat. Sadakat de önemli. Ama sadece sadık ol, sonra ne olursan ol, istersen bomboş teneke ol dersen işte kaliteyi düşürmeye başlarsın.'' hatırlatmasında bulundu.



O pozisyonlar garanti...



''Referans ve sadakat kriteriyle insanlara güç, para, imkan veriyorsun. Yarış yok, sadık oldukça o pozisyonlar garanti'' diyen Yıldıray Oğur,

''Ortada uğruna mücadele edilecek, fedakarlıklar yapılacak, kavga edilecek bir dava, değer, ideoloji, inanç falan da kalmadıysa ne yapacak bu insanlar bu büyük imkanlarla?

Tabii mutlu olmaya çalışacaklar. Mutluluktan ne anlıyorlarsa o hazların peşine düşecekler.'' sözleriyle Mehmet Akif Ersoy'un ismi üzerinden alevlenen tartışmalara göndermede bulundu.



Galiba bir parça İran olduk...



''AK Parti iktidarının Türkiye'yi İran yapacağı, sonra Malezya yapacağı iddia edildi. Türkiye hiçbiri olmadı. Ama galiba bir miktar İran oldu Türkiye.'' diyen Oğur,

''Ama iddia edilen anlamda değil, bugünkü İran oldu. Yani İran'da kamuda görünmeyen bir sekülerleşme var, gizli ve paralel hayatlar yaşanıyor. Onun gibi bir çeşit İran olmuş olabiliriz.” diye konuştu.