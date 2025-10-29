Son Mühür - Ortak mülkiyete konu bir taşınmazda, ortaklardan biri hissesini üçüncü bir kişiye sattığında, diğer hissedarlara bu hisseleri öncelikli olarak satın alma hakkı tanınıyor. Hukukta “şufa hakkı” olarak adlandırılan bu uygulama, satışın noter aracılığıyla bildirilmesiyle resmen başlıyor. Böylece, noter bildiriminin hissedara ulaşmasıyla birlikte 90 günlük yasal süre işlemeye başlıyor.

Satış bildirimi ulaştıktan sonra ön alım hakkını kullanmak isteyen hissedar, taşınmazın bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak satışa itiraz edebilir. Dava dilekçesinde, satış bedelini ödemeye hazır olduğunu belirten hissedar, mahkeme kararıyla hissesini üzerine alabilir. Bu süreçte en önemli nokta, yasal sürenin kesin ve uzatılamaz olmasıdır.

Hakkınınızı kaybedebilirsiniz

Hisseli taşınmazlarda en yaygın sorunlardan biri, vatandaşların ön alım süresinden haberdar olmaması veya sürenin önemini kavrayamamasıdır. Birçok kişi, satıştan sonra geç kaldığı için hakkını kullanamıyor ve yeni maliklere karşı yasal olarak itiraz edemiyor. Bu durum, uzun yıllardır ortak kullanılan taşınmazlarda telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açabiliyor.

Unutulabiliyor...

Ön alım hakkı uzun yıllardır geçerli bir uygulama olmasına rağmen, 90 günlük yasal sürenin kaçırılması binlerce vatandaşın mağduriyet yaşamasına yol açıyor. Bu nedenle hisseli tapusu olan herkesin, olası satışlarda süreci yakından takip etmesi, noter bildirimlerini önemsemesi ve gerekirse hukuki destek alarak zamanında başvuruda bulunması hayati önem taşıyor.