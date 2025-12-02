Son Mühür- Sinan Ateş cinayeti davasının sanıkları arasında bulunan, 6 Ekim’de İstanbul’da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Avukat Serdar Öktem ile dosyası ayrılan eski Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal’ın şifreleri çözülemeyen telefonlarına ilişkin ABD’den gönderilen veri paketi detaylı biçimde incelendi.

Bilirkişi, kapalı zarf içinde gönderilen flash bellek ile yazılı dökümler üzerinde yaptığı analizde, iki isme ait içeriklerde suça konu bir bulguya ulaşılmadığını raporladı.

Dosyaları ana dosyadan ayrılmıştı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Ekim 2024 tarihli kararında 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 5 sanığa ise 15 yıla kadar hapis cezası vermiş; telefon şifrelerini teslim etmeyen Öktem ve Aykal’ın dosyalarını ana dosyadan ayırmıştı. Bu karar sonrası Öktem tahliye edilmiş, Aykal ise dört ay daha tutuklu kalmıştı.

Apple yazışmaları ve ABD’den gelen bellek

İki sanığa ait telefonlar, şifre engeli nedeniyle yargılama sırasında ABD’ye gönderilmişti. Apple, Serdar Öktem’e ilişkin talebi “ne istendiğinin açık olmadığı” gerekçesiyle yanıtsız bırakmış, Aykal ile ilgili yazışmalar ise devam etmişti.

Bu süreç sonunda ABD’den ağustos ayında bir flash bellek ve üç sayfalık yazı mahkemeye ulaştı. İlk incelemede bellekte “şifreli dijital programlar” bulunduğu belirtilmiş, orijinal bellek ve kopyaları mahkeme kasasında koruma altına alınmıştı.

Jandarma Kriminal ve bilirkişi süreci

ABD’den gelen bellek, adli emanette bulunan diğer dijital materyallerle birlikte Jandarma Kriminal’e gönderildi. Şifreleri olmadığı için telefonlar açılamazken, diğer materyaller kategorilere ayrılarak mahkemeye iade edildi.

Daha sonra tüm materyaller bir adli bilişim uzmanına gönderilerek ikinci bir inceleme yapıldı. Bilirkişinin 27 Kasım’da sunduğu 46 sayfalık rapor, dijital verilerle ilgili nihai değerlendirmeyi içerdi.

Raporda suç unsuruna rastlanmadı

Bilirkişi raporunda şu tespitlere yer verildi:

Serdar Öktem’e ait bilgisayar, 16 taşınabilir disk, 35 USB bellek ve 42 SIM kartta suç unsuruna rastlanmadı.

ABD’den gelen flash bellek ile Aykal’a ait 174 e-posta, 69 iCloud iletisi ve 10 SIM kartta da suç teşkil eden herhangi bir veri bulunmadı.

Raporun sonuç bölümünde, her iki sanığın dijital materyallerinin dava bakımından “delil niteliğinde bir içerik barındırmadığı” ifade edildi.