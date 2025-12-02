CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, seçilmiş siyasetçilerin yargılandığı tüm davaların kamu yayıncısı TRT ekranlarında canlı yayınlanması için kanun teklifi verdiklerini açıkladı. Başarır, iktidar ve ortağına seslenerek, "Toplumdan hiçbir şey saklanmasın, bizim alnımız açık" diyerek teklife destek vermeye çağırdı.

"Hodri meydan": İBB davası dahil tüm yargılamalar halka açılmalı

Başarır, daha önce MHP lideri Devlet Bahçeli ve bazı AK Partili siyasetçiler tarafından da dile getirilen bu fikri hayata geçirmek için harekete geçtiklerini belirtti. Üç Grup Başkanvekili olarak hazırladıkları kanun teklifinin bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşüleceğini ifade eden Başarır, iktidara meydan okudu:

"Kendine güvenen, topluma güvenen, eğer TRT'ye de güveniyorlarsa gelsinler bu yasayı geçirelim. Bizde bir sıkıntı yok, korktuğumuz hiçbir şey de yok. Bu kanun teklifi bugün yasalaşsın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası dahil, bu ülkedeki seçilmiş tüm siyasetçilerin yargılandığı davaları TRT canlı yayınlasın."

Başarır, bu sayede halkın bu davaların hukuki mi, adil mi olduğunu ve gerçek delillerin kullanılıp kullanılmadığını kendi vicdanlarıyla görme imkanı bulacağını savundu.

"Bahçeli ile ortak düşündüğümüz bir konu"

Basın toplantısında, Şırnak Üniversitesi'nin Cizre'de düzenlediği bir sempozyuma katılan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesud Barzani'nin korumaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başarır, bu durumu "beka ve güvenlik sorunu" olarak niteledi.

Barzani'nin, peşmerge korumaları eşliğinde sempozyuma katılmasını eleştiren Başarır, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanları, Cumhurbaşkanının yabancı bir devlet ziyaretine böyle gittiği görüldü mü? Biz böyle gitmiyorsak, bizim ülkemize nasıl böyle geliyorlar?" diye sordu. Başarır, bu konuda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile uzun bir aradan sonra ortak düşündükleri bir konu olduğunu belirterek, yetkililere, "Bu bir rezalettir, bu ülkeyi bu hale getirmeyin. Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük düşürmeye ve bir beka sorunu yaratmaya hakkı yoktur" sözleriyle tepki gösterdi.