Türkiye’nin tanınmış besteci ve yorumcularından Sinan Akçıl, yaklaşık on yıl önce yediemin otoparkına çekilen minibüsü nedeniyle ciddi bir hukuki süreçle karşı karşıya kaldı. Güvenli Otopark ve Yediemin Hizmetleri firması, sanatçının 2014 yılından bu yana otoparkta bekleyen aracının biriken çekici ve muhafaza bedellerini ödemediği gerekçesiyle yargıya başvurdu. İstanbul 33. İcra Dairesi üzerinden başlatılan icra sürecine Akçıl’ın hukuk ekibi tarafından yapılan itiraz, meseleyi İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gündemine taşıdı. Mahkeme, yapılan incelemeler sonucunda icra takibinin sürdürülmesine hükmederek tartışmalı sürece dair kritik bir karar verdi.

Bilirkişi raporu on binlerce liralık maliyeti ortaya koydu

Dava dosyasına giren bilirkişi raporu, ihmal edilen 10 yıllık sürecin mali portresini tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkardı. Raporda, 15 Ekim 2014 tarihinde otopark gözetimine alınan minibüsün, davanın açıldığı 20 Ağustos 2024 tarihine kadar biriken toplam otopark ücretinin 120 bin 928 lira olduğu, çekici masrafının ise bin 190 lira seviyesinde bulunduğu kaydedildi. İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, mevcut tabloyu değerlendirirken davalı tarafın borcun ödenmesi ve sürecin uzaması noktasında "müterafik kusurlu" yani ortak kusurlu olduğuna dikkat çekerek, sorumluluğun sadece şirkette olmadığını vurguladı.

Mahkemeden 50 bin liralık icra kararı

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, şirketin "itirazın iptali" talebini kısmen kabul etti. Kararda, asıl alacak olarak belirlenen 50 bin liralık tutar üzerinden icra takibinin devam etmesine hükmedildi. Ancak alacağın miktarının tam olarak belirlenebilir (likit) bir nitelik taşımaması sebebiyle, şirketin talep ettiği icra inkar tazminatı istemi mahkeme tarafından geri çevrildi. Bu kararla birlikte, 10 yıldır aynı noktada beklemeye devam eden aracın biriktirdiği borcun bir kısmı resmen kesinleşmiş oldu.

Banka hesaplarına ve prodüksiyon Şirketlerine haciz ihbarı

Mahkemenin verdiği kararın ardından alacaklı şirket, vakit kaybetmeden tahsilat işlemlerine hız verdi. Edinilen bilgilere göre, şirketin avukatları 12 Aralık tarihi itibarıyla harekete geçerek Sinan Akçıl’ın aktif olarak kullandığı banka hesaplarına ve ticari iş birliği içerisinde olduğu prodüksiyon firmalarına haciz ihbarnameleri gönderdi. 10 yıldır yediemin otoparkında kaderine terk edilen minibüsün hala aynı yerde durduğu öğrenilirken, icra sürecinin kapsamının genişlemesiyle birlikte gözler ünlü sanatçıdan gelecek açıklamaya çevrildi.