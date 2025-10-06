Sinan Akçıl Edis’e gönderme yapınca Selen Görgüzel bombayı patlattı!

Son Mühür- Şarkıcı Sinan Akçıl, Malatya konserinde yaptığı açıklamayla yine gündeme geldi. Edis’in Harbiye konserinde giydiği transparan gömleğe üstü kapalı göndermede bulunan Akçıl, “Gömleğim transparan değil, göğüs uçlarımı göremiyorsunuz. Erkek gibi giyinmeyi tercih ediyorum” dedi.

Akçıl’ın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı ikiye bölündü. Kimileri Akçıl’ı desteklerken, kimileri de “daha önce üstsüz pozlar veren birinin böyle konuşmaması gerekir” yorumunu yaptı.

Selen Görgüzel’den sert yanıt

Sosyal medyayı aktif kullanan Selen Görgüzel, Sinan Akçıl’ın açıklamasına sessiz kalmadı. Görgüzel, Akçıl’ın estetik operasyonlarına gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Keşke dolgu yaptırıp kaş ektireceğine transparan gömlek giyseydin.”

Görgüzel’in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medyada “nokta atışı cevap” yorumları yapıldı.

Sosyal medyada tartışma büyüdü

Akçıl’ın sözleriyle başlayan tartışma, Görgüzel’in yanıtı sonrası daha da büyüdü. Bazı kullanıcılar “Sinan Akçıl’ın açıklaması samimi değil” derken, bazıları ise “herkes istediği gibi giyinir, mesele abartılıyor” yorumunda bulundu.