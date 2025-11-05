Son Mühür/ Osman Günden - Hak-İş İzmir İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, “Ev Hizmetlerinde Çalışanların Kayıtlı İstihdama Dahil Edilme Çalışması” kapsamında yaptığı açıklamada ev işçilerinin örgütlenmesinin sadece sendikal değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

“Ev işçileri en ağır emek yükünü sırtlanıyor”

Şimşek, ev işçilerinin toplumda görünmeyen ancak en zor koşullarda çalışan kesim olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ev işçileri; temizlik, yemek, bahçe, çocuk ve yaşlı bakımı gibi işler yürütür. Tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışırlar ve çoğunlukla sosyal güvenceden yoksun emekçilerdir. Kadın olmak zaten zordur, çalışan kadın olmak daha ağırdır. Ancak en ağır yükü ev işçileri taşır. Onlar, görünmeyen ama toplumun en büyük emeğini veren insanlardır.”

Hedef: 100 bin ev işçisiyle sendikal birlik

Hizmet-İş Sendikasının Türkiye genelinde sahada aktif çalışma yürüttüğünü ifade eden Şimşek, şu bilgileri verdi: “Şu ana kadar 77 bin ev işçisine ulaştık. Hedefimiz, Ocak 2026’da sendikamızın kuruluş yıl dönümünde 100 bin ev işçisiyle birlikte olmak. Bu önemli bir emek mücadelesidir.”

“Bu çalışma siyasi değil, adalet mücadelesidir”

Ev işçilerinin örgütlenmesinin siyasi bir proje olmadığını belirten Şimşek, şunları dile getirdi: “Bu süreç siyasi bir hareketin parçası değildir. Bu çalışma; adalet, insanlık ve emeğin mücadelesidir. Ev işçilerinin İş Kanunu kapsamına alınması, haklarının güvence altına alınması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve toplumsal yaşama daha fazla katılmalarını sağlamak için çalışıyoruz.”

Kasım’da geniş kapsamlı çalıştay geliyor

Şimşek, Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikasının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte kalıcı çözüm mekanizmaları oluşturduğunu belirterek: “Kasım ayı sonunda Antalya’da kamu kurumlarının da katılımıyla geniş kapsamlı bir çalıştay düzenlenecek.” dedi.

“Bu bir vicdan görevidir”

Ev işçilerine yönelik sendikal mücadelenin ekonomik değil, insani bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Şimşek: “Bu çalışma, kayıt dışı çalışan on binlerce emekçinin sesi olmak açısından büyük önem taşır. Bizim sorumluluğumuz mağdurdan yanadır. Ev işçilerinin görünür olmasını sağlamak en büyük hedefimizdir.” dedi.

Yeni projeler yolda

Şimşek, ILO ve Avrupa Birliği destekli yeni projelerin de devrede olduğunu belirterek: “Bu proje bitmedi. Üzerine yenilerini ekleyerek ev işçilerinin kayıtlı istihdama dahil edilmesi için mücadeleye devam edeceğiz. Tüm illerde daha güçlü bir örgütlenme sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.