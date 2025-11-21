Kütahya’nın Simav ilçesi, akşam saatlerinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından paylaşılan verilere göre deprem, 21 Kasım 2025 günü saat 21.22’de kaydedildi. Sarsıntının 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve merkez üssünün 39.2458 enlemi ile 28.9719 boylamı olduğu bildirildi.

Deprem özellikle Simav merkez ve yakın mahallelerde belirgin şekilde hissedildi. Evlerinde oturan bazı vatandaşların sarsıntıyla birlikte kısa süreli panik yaşadığı, kimi kişilerin ise tedbir amaçlı dışarı çıktığı görüldü. İlçe halkı, sosyal medyada depremi hissettiklerine dair paylaşımlar yaparken, çevre il ve ilçelerde herhangi bir hissedilme durumu olmadı.

AFAD ve yerel birimlerin yaptığı ilk değerlendirmeye göre depremin ardından herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar ihbarı alınmadı. Ekipler, bölgede rutin kontrol ve tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, depremin ardından artçı sarsıntı yaşanma ihtimaline karşı vatandaşlara sakin kalma ve resmi kurumların açıklamalarını takip etme çağrısı yaptı. Simav, daha önce de dönem dönem küçük ve orta şiddette depremlerle gündeme gelen bir bölge olduğundan, uzmanlar bölgenin deprem gerçekliğine uygun şekilde hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatıyor.