Alanya’da şehitlerin adını yaşatmak amacıyla anlamlı bir proje hayata geçirildi. Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Alanya İlçe Başkanlığı, şehirdeki özel halk otobüslerine şehit asker ve polislerin fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı tutacaklar yerleştirdi. Türk bayrağı ile “Sayenizde ayaktayız” ifadelerinin bulunduğu tutacaklarda, Alanya’da şehit olan 9 güvenlik mensubunun fotoğrafları yer alıyor.

EMŞAV Başkanı Hakan Çoban ve şehit ailelerinin katıldığı törenle otobüslere takılan tutacaklar, hem Alanya halkının hem de yolcuların büyük ilgisini çekti.

Hakan Çoban yaptığı açıklamada, vakfın “Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız” sloganıyla hareket ettiğini belirtti. Amaçlarının toplumda şehitlere karşı duyarlılığı diri tutmak olduğunu vurgulayan Çoban, “Bu memleket şehitlerimizin sayesinde ayakta. Onların bıraktığı mirası hatırlatmak boynumuzun borcudur” dedi.

Şehit ailelerinin çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çoban, “Aileler fotoğrafları görünce çok duygulandı. Otobüse binen insanların kendi evlatlarını görmesini istemişlerdi. Bu mutluluk bize güç veriyor” ifadelerini kullandı.

Şehit Abdullah Ümit Sercan’ın eşi Özay Sercan da projenin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, “Bizler tanımadığı insanlar için can veren eşlerimizin gururunu yaşıyoruz. Eşimin adının yaşatılması bize moral veriyor. Oğlum babasını hiç tanımadan büyüdü ama adı unutulmadıkça hep bizimle” dedi.

Şehit Coşkun Nazilli’nin annesi Sultan Nazilli ise duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Normalde otobüse binmezdim ama bundan sonra bineceğim. Oğlumun fotoğrafını orada görünce kalbim tekrar sızladı ama aynı zamanda gururlandım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Projeyle birlikte Alanya’da toplu taşıma araçları, şehirdeki şehitlerin hatırasını yaşatan birer anı durağına dönüştü.