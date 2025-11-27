Son Mühür- Mutlak butlan ihtimali gölgesinde gidilmek zorunda kalan 6 Nisan ve 21 Eylül olağanüstü kurultaylarının perde arkasındaki mimarının tecrübeli siyasetçi Önder Sav olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39.Olaüan kurultayda da yol haritasını çizen ekibin başında Önder Sav olduğu konuşuluyor.

Sav'ın, Türkiye'yi kapsayıcı bir PM tablosu oluşturmak isteyen Özgür Özel'e, 60 kişilik PM yerine 80 kişilik PM oluşturması tavsiyesinde bulunduğu belirtiliyor.



Gençlik kotası 40 yaş...



Gençlik kotası da bu kurultayda büyük bir olasılıkla 40 yaşa kadar çekilecek. Yüzde 30'luk gençlik kotasının üçte birinin 18-25 yaş grubuna, üçte ikisinin ise 25-40 yaş grubuna ayrılması bekleniyor.



İmralı kararı Doğu'da sıkıntı yarattı...



İmralı'ya gönderilecek heyette yer almayan CHP'de, Genel Başkan Özgür Özel'in içinden A Takımını seçeceği PM konusunda zorlayan konulardan biri de Doğu ve Güney Doğu'daki il ve ilçe örgütlerinden bu karara yönelik gelen tepkiler olduğu belirtiliyor.

Özel'in, Kürt seçmene sıcak mesaj verebilmek için o bölgeye ayıracağı kontenjanı yükseltmek zorunda kalabileceğine dikkat çekiliyor. Son gelişmelerin ardından Sezgin Tanrıkulu ve Okan Konuralp'in PM'ye girmesine kesin gözüyle bakılıyor.



MYK, 9-11 koltuğa inebilir...



22 koltuğun dolu olduğu MYK'nın kurultay sonrası 14-15'e inmesi bekleniyordu. Ancak genel merkez kulislerinden gelen son bilgilere göre Özgür Özel'in daha az insanın vitrinde olacağı 9-11 kişilik bir MYK tercihinde bulunma ihtimali kuvvetleniyor.



Kimler koltuğu kaybediyor?



İBB iddianamesi sonrası hedefe konulan isimler arasında yer alan YDK Başkanı Turan Taşkın Özer'le, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in yeni dönemde olmayacağı konuşuluyor.

Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş yeni dönemde de koltuğunu koruyacak isimler arasında gösteriliyor.

Kılıçdaroğlu döneminde de görev alan Seyit Torun ve Bülent Tezcan'la, gücü Malatya sınırlarının dışına taşan Veli Ağbaba, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Adana Milletvekili Ayhan Barut'un PM için anahtar listede olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



İzmir'den kimler PM'ye yakın?



PM listesi 80 kişiye çıkarılmaması halinde İzmir'e ayrılabilecek koltuk sayısı en kötü ihtimalle 3, en iyi ihtimalle 5 olarak bekleniyor. İyi Parti'den gelen Ümit Özlale ve Demokrat Parti'den gelen Salih Uzun İzmir kontenjanından anahtar listeye yazılması en kuvvetli adaylar olarak öne çıkmış durumda.

Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun, İzmir'le bağı kağıt üzerinde olduğu eleştirilerine hedef olan Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in ve ekonomi politikalarında etkili olabilecek Rahmi Aşkın Türeli'nin de İzmir kontenjanından listeye eklenme ihtimali bulunuyor.

Yargı yönünden sıkıntılı bir süreçten geçen Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun adının yazılacağına dair iddialar zayıflamış durumda.

YDK için Ekincan Aksoy'un yeri garanti görünürken Deniz Yücel'e yakın bir isim olan Özkan Tice'nin bu dönemde yer almasının zor olduğu belirtiliyor.