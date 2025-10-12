Son Mühür- Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun haftalık yemek listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Menülerde sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar detaylı içerikler dikkat çekerken, bazı günlerde verilen menülerdeki çeşitlilik sosyal medyada da konuşulmaya başlandı.

Kahvaltılarda pekmez ve beyaz peynir ön planda

Listeye göre cezaevinde kalan hükümlü ve tutukluların sabah kahvaltılarında genellikle beyaz peynir, tahin pekmez, reçel ve bal gibi ürünler bulunuyor.

Pazar günleri menüye bal, üçgen peynir, zeytin ve tereyağ eklenirken, hafta içi günlerinde ise yumurta haşlama, süt gibi ek besinlerle kahvaltı çeşitliliği artırılıyor. Her kahvaltıda poşet çay servis ediliyor.

Öğle yemeklerinde etli yemekler ve bakliyat çeşitleri

Öğle menülerinde en dikkat çeken noktalar arasında etli kuru fasulye, mercimek çorbası, ıspanak yemeği ve et haşlama gibi klasik Türk mutfağı yemekleri bulunuyor.

Yanında genellikle şehriyeli pirinç pilavı, makarna, yoğurt ve ayran gibi tamamlayıcılar yer alıyor.

Hafta ortasında profiterol, revani, tulumba tatlısı gibi tatlı seçenekleri de menüye dahil edilmiş.

Akşam yemeklerinde tavuk ağırlıklı menü

Akşam yemeklerinde ise dikkat çeken unsur, menülerin büyük bölümünde tavuk ürünlerinin bulunması.

Listede “fırında soslu tavuk baget”, “tavuk döner” ve “tavuk sote” gibi çeşitler yer alıyor.

Bu yemeklere eşlik eden sebzeli bulgur pilavı, şehriyeli pilav ve şalgam suyu gibi tamamlayıcılar da menüde öne çıkıyor.

Tatlılar dikkat çekiyor

Hafta sonu menüleri arasında tatlı seçenekleri de dikkat çekiyor.

Pazar günü öğle yemeğinde revani tatlısı, çarşamba günü ise tulumba tatlısı servis ediliyor.

Haftanın son günü olan cuma menüsünde ise baklava yer alıyor.

Bu menüde ayrıca dana ciğer, patates kızartması ve çiğ köfte gibi nispeten özel yemekler bulunuyor.

“KYK yurtlarında çıkan yemeklerden iyi olması...”

Yemek listesi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı cezaevindeki menülerin öğrencilerin yurt yemeklerinden daha iyi olduğunu savundu.

Özellikle KYK yurtlarında kalan öğrenciler, cezaevindeki menüyle kendi yemek listelerini kıyaslayarak tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar, “KYK yurtlarında çıkan yemeklerden iyi olması peki. Suçlular beslensin gençler aç kalsın.” derken, başka bir kullanıcı ise “O sırada kyk’da kuru ekmek kemiren öğrenciler.” yorumunu paylaştı.