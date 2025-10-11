Son Mühür- İsrail ve Hamas arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından gözler Mısır’a çevrildi. Mısır Cumhurbaşkanlığı, Gazze’de kalıcı barış için düzenlenecek Liderler Zirvesi’nin Şarm El Şeyh’te yapılacağını ve ABD eski Başkanı Donald Trump’ın da aralarında bulunduğu 20’den fazla dünya liderinin katılacağını açıkladı.

Gazze barış planı masada

Mısır ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede, İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze’nin yeniden inşasına yönelik adımların ele alınması bekleniyor. Zirve, “Gazze Barış Planı”nın ikinci aşamasını şekillendirecek görüşmelere sahne olacak.

Diplomatik kaynaklara göre zirveye; ABD, Türkiye, Fransa, Suudi Arabistan, Ürdün, Almanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülke lider düzeyinde katılım gösterecek.

Macron, ateşkes sürecine destek için Mısır’a gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, barış sürecine destek amacıyla Şarm El Şeyh’teki zirveye katılacağını açıkladı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Macron’un, ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu liderlerle birlikte Gazze’de kalıcı barışın sağlanması için yapılacak müzakerelerde yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Macron’un ziyareti, Orta Doğu’da barış ve güvenliği teşvik etmeyi hedefleyen Fransa–Suudi Arabistan ortak girişiminin bir devamı niteliğindedir” ifadeleri yer aldı.

İki devletli çözüm yeniden gündemde

Fransa ve Suudi Arabistan iş birliğiyle yürütülen diplomatik girişimin, İsrail ile Filistin’in yan yana var olduğu iki devletli çözüm temelinde ilerlediği vurgulandı.

Macron’un Mısır ziyaretinde, bu çözümün somut adımlarının yeniden masaya yatırılması ve uluslararası desteğin güçlendirilmesi bekleniyor.

Trump’ın dönüşü dikkat çekti

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın da zirveye katılacak olması, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Trump’ın, görev süresinin ardından ilk kez Orta Doğu barışıyla ilgili resmi bir platformda yer alacağı bildirildi.

Gözler Şarm El Şeyh’te

Liderler Zirvesi’nin pazartesi günü başlaması planlanıyor. Zirvede, Gazze’deki insani durumun iyileştirilmesi, sınır geçişlerinin yeniden açılması ve bölgeye uluslararası yardımların koordinasyonu gibi konuların da görüşüleceği belirtildi.