Son Mühür- Mersin bu sabah operasyonla uyandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesine yönelik sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonda Başkan dahil birçok isme gözaltı kararı verilmişti. Jandarma ekiplerinin belediye binasına gelmesi mesai saatine denk gelmesiyle sebebiyle gelen personeller ise içeri alınmamıştı.

Operasyonun detayları!

Operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. İşte hem operasyon görüntüleri hem de operasyon kapsamında haklarında yakalama işlemi uygulanan şüpheliler:

Mustafa Turgut – Silifke Belediye Başkanı

Ezgi Erdağ Demirtaş – Silifke Belediye Başkan Yardımcısı

Ersin Servi – Silifke Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Silifke Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi

Erdoğan Gürbüz – Silifke Belediyesi Ayniyat Müdürü ve Silifke Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi

Osman Yılmaz – Silifke Belediyesi Muhasebe Birimi Personeli

Şeyma Savar Demren – Silifke Belediyesi İmar Müdürü

Turgut Ongun – Silifke Belediye Başkanlık Makam Şoförü ve Basın Yayın Birim Amiri

Fikri Öz – Silifke Belediyesi Personeli ve Silifke Belediyespor Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi

Bayram Ali Balcı – Silifke Belediyesi Personeli

Sait Oğuz – İmar Komisyonu Başkanı ve Silifke Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı

Emrah Yılmaz

Hasan Devrim Savar

Aydın Anıl Uğur

Bora Tuğay

Esen Tuba Tol

Vehbi Turgut

Mert Devlet Turgut

Nizamettin Ceylan

Firari durumdaki şüpheli Erman Fatih Kirişçi’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.