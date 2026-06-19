Son Mühür- Mersin bu sabah operasyonla uyandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesine yönelik sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonda Başkan dahil birçok isme gözaltı kararı verilmişti. Jandarma ekiplerinin belediye binasına gelmesi mesai saatine denk gelmesiyle sebebiyle gelen personeller ise içeri alınmamıştı.
Operasyonun detayları!
Operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. İşte hem operasyon görüntüleri hem de operasyon kapsamında haklarında yakalama işlemi uygulanan şüpheliler:
Mustafa Turgut – Silifke Belediye Başkanı
Ezgi Erdağ Demirtaş – Silifke Belediye Başkan Yardımcısı
Ersin Servi – Silifke Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Silifke Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
Erdoğan Gürbüz – Silifke Belediyesi Ayniyat Müdürü ve Silifke Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Yılmaz – Silifke Belediyesi Muhasebe Birimi Personeli
Şeyma Savar Demren – Silifke Belediyesi İmar Müdürü
Turgut Ongun – Silifke Belediye Başkanlık Makam Şoförü ve Basın Yayın Birim Amiri
Fikri Öz – Silifke Belediyesi Personeli ve Silifke Belediyespor Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi
Bayram Ali Balcı – Silifke Belediyesi Personeli
Sait Oğuz – İmar Komisyonu Başkanı ve Silifke Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı
Emrah Yılmaz
Hasan Devrim Savar
Aydın Anıl Uğur
Bora Tuğay
Esen Tuba Tol
Vehbi Turgut
Mert Devlet Turgut
Nizamettin Ceylan
Firari durumdaki şüpheli Erman Fatih Kirişçi’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.