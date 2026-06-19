Türkiye'nin 81 ilinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için nefesler tutuldu. Büyük bir heyecana sahne olacak dev organizasyon öncesinde yaş aralıklarından başvuru sayılarına kadar dikkat çeken sınav profili netleşti. Öğrenciler ve veliler bir yandan son hazırlıklarını tamamlarken, diğer yandan da "2026 YKS kaç kişi giriyor", "TYT ve AYT başvuru sayısı kaç" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILACAK?

Üniversite kapılarını aralamak isteyen yaklaşık 2,5 milyon aday bu yıl sınav heyecanı yaşayacak. Maratonun ilk aşaması olan ve yarın saat 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna toplam 2 milyon 425 bin 628 kişi katılacak. Adayların alan bilgilerinin ölçüldüğü ve 21 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için ise 1 milyon 627 bin 960 kişi ter dökecek. Aynı gün saat 15.45'te düzenlenecek Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna başvuran 203 bin 639 adayın büyük bir kısmı tercihini İngilizceden yana kullanacak. Sınav güvenliği ve düzeni için ülke genelinde 600 binden fazla gözetmen ile 50 bine yakın emniyet personeli sahada görev alacak.

YKS'YE GİREN EN GENÇ VE EN YAŞLI ADAY KAÇ YAŞINDA?

ÖSYM'nin açıkladığı başvuru verileri, okumanın yaşının olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu yıl YKS'ye başvuran adaylar arasındaki yaş yelpazesinde dikkat çeken rakamlar yer aldı. Sınava girecek en genç aday 16 yaşında iken, en yaşlı aday tam 87 yaşında üniversite hayaliyle optik form dolduracak. Öte yandan, hayatında YKS heyecanını ilk kez tadan aday sayısı 921 bin 248 olarak kayıtlara geçti. İleri yaş grubundaki eğitim hevesi de büyük takdir toplarken, 50 yaş ve üzerinde toplam 20 bin 158 kişi hafta sonu sınav salonlarındaki yerini alacak.