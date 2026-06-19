Son Mühür - Mersin’in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri CHP’li Silifke Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Başkan dahil birçok isme gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında da Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 41 kişi gözaltına alınmıştı.

CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı gerçekleşen operasyonlara sosyal medya hesabından tepki yağdırdı. Operasyonların Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef aldığını iddia ederek sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

İşte Müslim Sarı'nın o ifadeleri:

Operasyonların istisnasız biçimde Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri hedef aldığını bu sabah Adalar ve Silifke’de bir kez daha görmüş olduk.

Yargı süreçlerinin kamu vicdanını zedelemeyecek şekilde, hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda ve masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.

Adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için tüm gerçeklerin ortaya çıkması adına sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz.