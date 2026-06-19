BTK ve adli makamların çocuk güvenliği ile içerik denetimi gerekçeleriyle getirdiği erişim engeli sonrası, Roblox'un Türkiye'deki durumu yakından takip ediliyor. Özellikle dün platformun yeniden erişime açıldığı yönündeki haberlerin yayılmasıyla birlikte çok sayıda kişi hesaplarına girmeyi denedi. Peki, Roblox açıldı mı? Roblox ne zaman açılacak? İşte milyonlarca kullancının çok merak ettiği o soruların yanıtları...

ROBLOX AÇILDI MI?

Erişim engeli nedeniyle uzun süredir kapalı olan Roblox'un 18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla açıldığı yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu paylaşımların ardından birçok kullanıcı hesaplarına giriş yapmayı denedi. Ancak alınan bilgilere göre Roblox henüz erişime açılmadı. Dünya genelinde milyonlarca kişinin kullandığı platformun Türkiye'deki erişim durumu, resmi makamların alacağı kararlara bağlı olarak şekilleniyor. Öte yandan, platform erişime açıldığında giriş işlemlerinde sorun yaşamak istemeyen kullanıcıların, mobil cihaz, tablet veya bilgisayarlarındaki Roblox uygulamasını güncel sürümde tutmaları öneriliyor.

ROBLOX TÜRKİYE'DE AÇILDI MI?

Platformun Türkiye'de yeniden erişime açılıp açılmadığı son günlerde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Çocuk güvenliği ve içerik denetimi amacıyla uygulanan erişim engeli sonrası yasal sürecin nasıl ilerlediği merak ediliyor. Oyunun açıldığına dair haberler gündeme gelse de platforma henüz giriş yapılamıyor. Bu süreçte BTK ve ilgili adli makamların kararları belirleyici oluyor. Kullanıcıların erişim durumuyla ilgili sadece resmi makamların ve yetkili kurumların duyurularını dikkate alması gerekiyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'de ne zaman açılacağı henüz netlik kazanmadı. Roblox'un yeniden kullanıcıların erişimine açılması için öncelikle çocuk güvenliği, içerik denetimi ve yasal düzenlemelere uyum sürecinin tamamlanması gerekiyor. ilgili kurumların bu doğrultudaki çalışmaları ve değerlendirmeleri devam ediyor.