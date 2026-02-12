Güney Amerika ülkesi Şili’de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Coquimbo bölgesine bağlı Ovalle kenti çevresinde hissedildi. Sarsıntının yerin yaklaşık 37 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin merkez üssü Ovalle açıkları

Şili’nin Coquimbo Bölgesi sınırları içinde yer alan Ovalle kenti yakınlarında güçlü bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre sarsıntının merkez üssü, Ovalle’nin yaklaşık 32 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.

Büyüklük 6.2, derinlik 36.9 kilometre

Yetkililer, depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Yerel saatle 10.34’te meydana gelen sarsıntının (TSİ 16.34) yerin 36.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Uzmanlar, bu derinlikteki depremlerin geniş bir alanda hissedilebildiğine dikkat çekiyor.

Bölgedeki etkiler izleniyor

Depremin ardından bölgede olası hasar ya da can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin gelişmeleri yakından takip ettiği ve saha değerlendirmelerinin sürdüğü bildirildi.

Şili, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle dünyanın en sık deprem yaşayan ülkeleri arasında bulunuyor. Bu nedenle bölgede sismik hareketlilik düzenli olarak izleniyor.