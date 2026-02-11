Son Mühür- Epstein Dosyaları'nın sansürsüz hali Temsilciler Meclisi ve Kongre üyelerine açıldı.

Kimlere uzanacağı konusunda kafaların hala karışık olduğu skandalda ABD Adalet Bakanlığı ilk yayınladığı 3 milyından fazla belgede çok sayıda isim için sansür uygulayarak karartmıştı.

Epstein Dosyaları'nın sansürsüz halini Cumhuriyetçi vekil Thomas Massie ile birlikte inceleyen Demokrat vekil Ro Khanna, bakanlığın halen belgelerin yüzde 80'ini sansürlemekle uğraştığını, kendilerinin bu altı kişinin sansürlenmesi için sebep olmadığı uyarısında bulunmalarının ardından bakanlığın söz konusu kişilerin kimliği üzerindeki sansürü kaldırdığını söyledi.



Kim o sansürlenen altı isim?



ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein Dosyaları'nda sansürlediği güç ve nüfuz sahibi altı kişinin isimleri açıklandı.



Leslie Wexner: Victoria's Secret'ın ana şirketinin eski başkanı; Epstein'ın uzun süreli hamisi ve finansal ağının merkezindeki isim



Sultan Ahmed Bin Sulayem: Birleşik Arap Emirlikleri'nin en zenginlerinden, Türkiye ve Suriye'de de yatırımları olan lojistik devi DP World'ün CEO'su.



Nicola Caputo: Avrupa Parlamentosu eski üyesi (İtalya).

Salvatore Nuara: Epstein'ın kara defterinde New York Polis Teşkilatı'yla bağlantılı bir kişi

Zurab Mikeladze: Hakkında çok az kamuya açık bilgi var; Gürcistan bağlantılı bir iş adamı veya ortağı gibi görünüyor

Leonic Leonov: Hakkında doğrulanmış çok az bilgi olan düşük profilli bir kişi