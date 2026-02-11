Kanada Kraliyet Atlı Polisi, Tumbler Ridge kasabasında bulunan bir lisede meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yeni detayları paylaştı. Açıklamaya göre British Columbia eyaletindeki okulda 6 kişi ölü bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir evde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı; hastaneye kaldırılan 1 kişi ise yolda hayatını kaybetti. Yetkililer, en az 2 kişinin hayati tehlike arz eden yaralanmalarla hastaneye sevk edildiğini, yaklaşık 25 kişinin de çeşitli yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındığını bildirdi.

Polis, kadın olduğu açıklanan şüpheli saldırganın kendi kendine verdiği yara sonucu yaşamını yitirdiğini ve kamu güvenliğini tehdit eden başka bir şüpheli bulunmadığını belirtti. Aktif saldırı uyarısında “kahverengi saçlı, elbiseli bir kadın” olarak tarif edilen kişinin, okulda ölü bulunan saldırganla aynı kişi olduğu da Polis Şefi Ken Floyd tarafından düzenlenen basın toplantısında doğrulandı. Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında kaç kişinin reşit olmayan öğrenci olduğuna dair ise henüz bilgi paylaşmadı.

''Korkunç silahlı saldırı...''

Tumbler Ridge, British Columbia eyaletinin kuzeyinde, Rocky Dağları’nın eteklerinde yer alan ve Vancouver’ın yaklaşık 1.155 kilometre kuzeydoğusunda bulunan, yaklaşık 2 bin 400 nüfuslu küçük bir yerleşim olarak biliniyor. Polis Şefi Ken Floyd, gazetecilere yaptığı açıklamada olay yerine ulaştıklarında okulda çok sayıda yaralı ve hayatını kaybeden kişinin bulunduğunu belirterek, “Diğer kurbanlarla ilgili değerlendirmelerimiz sürüyor, sayının artıp artmayacağına dair şu an net bir bilgi yok. Olay yeri son derece dramatikti ve hâlâ tedavisi devam eden çok sayıda kişi var” ifadelerini kullandı.

Mark Carney ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

"Britanya Kolumbiyası'ndaki Tumbler Ridge'de bugün yaşanan korkunç silahlı saldırılardan dolayı çok üzgünüm. Dualarım ve en derin taziyelerim, bu korkunç şiddet olaylarında sevdiklerini kaybeden aileler ve arkadaşlarla birlikte."