Son Mühür- Bir dönem televizyon ekranlarında fırtınalar estiren ve milyonlarca insanı ekran başına toplayan Dawson's Creek dizisiyle ünlenen James Van Der Beek'ten üzücü bir haber geldi.

"Dawson's Creek" dizisindeki Dawson Leery rolüyle 90'lar ve 2000'ler gençlik neslinin ikonik yüzlerinden bir olan James Van Der Beek'in 48 yaşında son nefesini verdiği duyuruldu.

Ailesi Instagram'dan yaptığı paylaşımda,

"Sevgili James David Van Der Beek bu sabah huzur içinde aramızdan ayrıldı. Son günlerini cesaret, inanç ve zarafetle karşıladı." mesajı verildi.

Kısa sürede 500 bin dolar toplandı...



1999'da Varsity Blues dizisiyle ekranlarla tanışan Van Der Beek, Texas Rangers, The Rules of Attraction, Labor Day gibi filmlerde de rol almıştı.



Eşi Kimberly ve 6 çocuğunu geride bırakarak son nefesini veren ünlü aktör uzun süredir bağırsak kanseri hastalığına karşı mücadele vermesiyle gündeme gelmişti.

James Van Der Beek'in ölümünün ardından geride kalan eşi ve çocukları için açılan yardım kampanyasına kısa süre içinde 500 bin dolar gönderildiği öğrenildi.