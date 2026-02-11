Yulia Svyrydenko, Avrupa Parlamentosu’nun 90 milyar avroluk kredi paketini onaylamasının ardından teşekkür mesajı yayımladı. Kararın, savaşın gölgesinde ekonomik ve mali dengelerini korumaya çalışan Ukrayna için “hayati” nitelik taşıdığı vurgulandı.

Başbakan Svyrydenko, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nda oylanan kredi destek paketinin kabul edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Avrupa Parlamentosu’na teşekkür mesajı

Svyrydenko, başta Roberta Metsola olmak üzere Avrupa Parlamentosu’ndaki tüm siyasi gruplara teşekkür etti. Açıklamasında, verilen desteğin “sorumlu ve zamanında” olduğuna dikkat çeken Ukrayna Başbakanı, bu kararın ülkesinin ekonomik direncine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

Avrupa kurumlarının Ukrayna’ya yönelik mali desteğinin yalnızca finansal değil, aynı zamanda siyasi bir dayanışma mesajı taşıdığını belirten Svyrydenko, parlamentonun attığı adımın stratejik önemine işaret etti.

Savaş ortamında kritik finansman

Ukrayna’da savaşın devam ettiği ve özellikle enerji altyapısına yönelik saldırıların sürdüğü bir dönemde alınan kararın önemine dikkat çekildi. Başbakan Svyrydenko, söz konusu finansmanın;

Savunma kapasitesinin korunması,

Mali istikrarın sürdürülmesi,

Kamu çalışanlarının maaşlarının düzenli ödenmesi,

Emekli aylıkları ve sosyal yardımların aksatılmaması,

Devlet mekanizmasının kesintisiz işlemesi

açısından kritik rol oynayacağını vurguladı.

Bu kapsamda sağlanacak kaynağın, hem kısa vadeli bütçe ihtiyaçlarını karşılaması hem de uzun vadeli ekonomik direnci desteklemesi bekleniyor.

Ekonomik dayanıklılık ve kamu güveni vurgusu

Svyrydenko, öngörülebilir bütçe finansmanının yalnızca mali dengeler açısından değil, kamu güveninin korunması açısından da temel bir unsur olduğunu ifade etti. Uzun süreli baskılara karşı direncin, istikrarlı bir mali yapı ile mümkün olabileceğini kaydeden Ukrayna Başbakanı, Avrupa Parlamentosu’nun katkısının bu noktada büyük önem taşıdığını belirtti.

Onaylanan 90 milyar avroluk kredi paketiyle birlikte Ukrayna’nın hem savaş koşullarında kamu hizmetlerini sürdürmesi hem de ekonomik istikrarını güçlendirmesi hedefleniyor. Avrupa’dan gelen bu destek, Kiev yönetimi tarafından “stratejik ve sürdürülebilir bir dayanışma adımı” olarak değerlendiriliyor.