Başkent Meksiko ve çevresindeki eyaletlerde sabit noktaların yanı sıra mobil aşılama ekipleri de devreye alındı. Central de Abasto toptancı pazarı ile metro istasyonlarında aşı uygulamalarına başlanırken, yetkililer özellikle kalabalık bölgelerde bağışıklık oranını yükseltmeyi amaçlıyor.

Meksika eyalet yönetimi ise okullarda sağlık denetimlerini artırma kararı aldı. Öğrencilerin girişlerde ateşinin ölçüleceği, maske kullanımının önerildiği ve aşılama çalışmalarının hızlandırılacağı açıklandı. Batıdaki Jalisco eyaletinde bazı okullarda maske takma zorunluluğu da getirildi.

Kızamık vakaları ilk kez 2025’in mart ayında kuzeydeki Chihuahua eyaletinde yükselişe geçmişti. Yetkililer, ilk vakanın ABD’nin Teksas eyaletindeki salgın bölgesini ziyaret eden aşısız bir çocukla bağlantılı olduğunu açıklamıştı. Chihuahua’daki durum kontrol altına alınsa da virüs zaman içinde ülke geneline yayıldı.

Meksika Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede her 100 bin kişide 6,7 kümülatif kızamık vakası tespit edildi. Doğrulanmış vakaların yarısından fazlası Jalisco eyaletinde görülürken, başkent Meksiko’da da yüzlerce vaka kayıtlara geçti.

Meksika, ABD ve Kanada ile birlikte bu yıl 11 Haziran–19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Milyonlarca ziyaretçinin ülkeye gelmesi beklenirken, yetkililer turnuva için şu aşamada olağanüstü bir tedbir planlanmadığını, ancak aşılama çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise yaptığı değerlendirmede, salgının kontrol altına alınacağına inandıklarını belirterek yüksek aşılama oranlarının daha büyük bir krizin önüne geçtiğini vurguladı.