Son Mühür- İkinci Dünya Savaşından sonra oluşan dünya düzeninin mimarı olan ABD, 80 yıl sonra kendi kurduğu düzeni temellerinden sarsmaya devam ediyor.

Dünyanın ekonomik ve siyasal düzeninin temeline dinamit koyan isim olarak gözlerin çevrildiği tek bir adres var.

İkinci başkanlık döneminde gümrük tarifeleri savaşını başlatan Donald Trump'ın tüm dünyayı etkileyen kararlarını çok ciddi bir araştırma sonrası, planlı bir ekip çalışmasıyla almadığı ortaya çıktı.

Kendi ağzıyla itiraf etti...



Trump'ın Fox Business'taki Larry Kudlow ile röportajında İsviçre'ye uyguladığı gümrük tarifeleriyle ilgili sürece yönelik anlattıkları, kararlarında mantıktan çok duygularının öne çıktığını gösteren ipuçları taşıyordu.



Trump röportajında,

"Biliyor musun, çok güzel bir ülkeyle, İsviçre ile bir olay yaşadım. Hiçbir gümrük vergisi ödemeden buraya inanılmaz miktarda mal gönderiyorlardı ve biz onlardan hiçbir şey almıyorduk.

42 milyar dolar ticaret açığımız vardı. Bu yüzden yüzde 30'luk bir gümrük vergisi koydum – ki bu çok düşük bir oran. Hâlâ büyük bir açığımız vardı ama açığın yarısı kadardı'' hatırlatmasında bulundu.

Çok agresif biriydi...



Yüzde 30'luk gümrük vergisi kararı sonrası İsviçre lideri Karin Keller-Sutter'dan bir telefon aldığını belirten Trump,

''Sonra İsviçre Başbakanı'ndan – sanırım oydu – acil bir telefon aldım. Çok agresifti ama nazik, ama çok agresifti. Konuşma tarzı hoşuma gitmedi.

'Küçük bir ülkeyiz' diye durmadan söylüyordu. Bu yüzden indirim yapmak yerine vergiyi yüzde 39'a çıkardım. Sonra İsviçrelilerden bir sürü insan aradı, beni bastılar. Ben de düşündüm, tamam, en azından şimdi biraz daha kabul edilebilir bir şey yapalım." diye konuştu.

ABD'nin önce yüzde 30 olarak açıkladığı ardından Trump'ın yüzde 39'a çıkardığı gümrük tarifesi iki ülke arasındaki görüşmelerin ardından yüzde 30'a düşürülmüştü.

