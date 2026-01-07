Bayraklı Belediyesi bünyesindeki anaokulunda özveriyle çalışan Şilan Ergün Kaya'nın beklenmedik vefatı, İzmir'de geniş yankı uyandırdı. Çocuklara sevgiyle yaklaşan ve güler yüzüyle tanınan öğretmenin kaybı, eğitim camiasında büyük bir boşluk bıraktı.

Şilan Ergün Kaya Neden Öldü?

Şilan Ergün Kaya'nın ölüm nedeni hakkında yetkili merciler tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Genç öğretmenin ani vefatının ardından ölüm sebebine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmayan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Ailenin talebi üzerine özel hayatın gizliliği çerçevesinde ölümle ilgili tıbbi detayların kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtiliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç öğretmenin kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Önal, Kaya'nın çocuklara gösterdiği özveri ve sevgiyi vurgulayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Şilan Ergün Kaya Kimdir?

Şilan Ergün Kaya, İzmir Bayraklı Belediyesi'ne bağlı Pati İzi Anaokulu'nda öğretmen olarak görev yapıyordu. Mesleğini büyük bir özveri ve sevgiyle icra eden Kaya, çocuklara karşı gösterdiği ilgi ve samimiyetiyle dikkat çekiyordu. Güler yüzü ve pozitif enerjisiyle anaokulunda sevilen bir isim olan Kaya, hem veliler hem de çalışma arkadaşları tarafından takdir ediliyordu.

Eğitim alanında çocukların gelişimine katkı sağlamak için yoğun çaba gösteren Kaya'nın ani kaybı, Bayraklı Belediyesi çalışanları arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Cenaze Töreni Yamanlar Cemevi'nde Gerçekleşti

Şilan Ergün Kaya'nın cenaze töreni 5 Ocak Pazartesi günü saat 13.00'te Yamanlar Cemevi'nde düzenlendi. Törene ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı. Duygusal anların yaşandığı cenaze töreninin ardından Kaya'nın naaşı, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Belediye yetkilileri ve eğitim camiası temsilcilerinin de katıldığı törende, genç öğretmen için dualar edildi.