Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleyle Ocakçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ocakçı'nın köpeğinin ofis kapısının önünde sakin bir şekilde sahibini beklediği görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada büyük üzüntü yarattı.

Sertan Ocakçı Neden Öldü?

Sertan Ocakçı'nın ani ölümüyle ilgili kesin bir bilgi henüz açıklanmadı. Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Ocakçı'nın cenazesi otopsi için Zonguldak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Uzmanlar tarafından yapılacak otopsi sonucunda ölüm nedeninin tam olarak ortaya çıkması bekleniyor.

Yerel siyaset çevrelerinde şok etkisi yaratan ölüm olayıyla ilgili emniyet güçleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Ofiste herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı öğrenildi.

Sertan Ocakçı Kimdir?

Karadeniz Ereğli doğumlu olan Sertan Ocakçı, mimarlık eğitiminin ardından meslek hayatını mimar olarak sürdürdü. CHP'de uzun yıllar aktif görevler üstlenen Ocakçı, Karadeniz Ereğli İlçe Başkanlığı yaparak yerel siyasette önemli bir konuma sahipti. Parti içinde kurultay delegeliği gibi önemli sorumluluklar da üstlenmişti.

Bir dönem Ereğli Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olan Ocakçı, kent sorunlarına ilişkin açıklamaları ve eleştirel yaklaşımıyla yerel basında sıkça yer buluyordu. Sivil toplum faaliyetlerinde aktif rol alan Ocakçı, meslek odalarında da görevler üstlenmişti.

Köpeği Kapıda Bekledi

54 yaşında hayatını kaybeden Sertan Ocakçı'nın ölüm haberinin ardından en çok dikkat çeken detaylardan biri köpeğinin gösterdiği sadakat oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ocakçı'nın köpeğinin ofis kapısının önünde sessizce beklerken görülmesi kamuoyunda büyük etki yarattı. Karadeniz Ereğli'de CHP'nin tanınan ve etkili isimleri arasında gösterilen Ocakçı için taziye mesajları gelmeye başladı.