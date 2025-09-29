Son Mühür- Sıla Gençoğlu, önceki akşam İstanbul’daki Günay Restaurant’ta sahne aldı. Performansı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, hem özel hayatı hem de gündeme dair konularda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Kalbimizden nikahlıyız”

Ünlü şarkıcı, uzun süredir aşk yaşadığı İlker Kaleli hakkında sorulan evlilik sorularına esprili bir dille yanıt verdi. Kaleli’den “eşim” diye bahseden Sıla, resmi nikah planlarının olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Şimdilik düşünmüyoruz. Arabesk bir yerden bakarsak, ‘Kalbimizden nikahlıyız’ diyoruz.”

Güllü’nün vefatına duygusal tepki

Müzik dünyasında büyük üzüntü yaratan Güllü’nün vefatıyla ilgili de konuşan Sıla, duygusal anlar yaşadı. Haberi aldığında büyük bir şok yaşadığını söyleyen sanatçı, “Haberi alınca beynimden vurulmuşa döndüm. Çok hazin bir hikaye. Çok üzüldüm, Allah yakınlarına sabır versin” dedi.

“Tabii ki eşimin oyunculuğunu seviyorum”

Basın mensuplarının “En sevdiğiniz oyuncu kim?” sorusu üzerine gülümseyerek yanıt veren Sıla, sevgilisi İlker Kaleli’nin adını verdi. Kaleli’nin oyunculuğunu çok beğendiğini dile getiren sanatçı, “Tabii ki eşimin oyunculuğunu seviyorum” ifadeleriyle tebessüm ettirdi.