Son Mühür/ Beste Temel- Oyuncu Sıla Türkoğlu, daha önce Halil İbrahim Ceylan, Doğukan Güngör ve Alp Navruz ile yaşadığı ilişkilerle gündeme gelmişti.

Ünlü isim yaklaşık bir yıldır işletmeci Ata Ayyıldız ile birliktelik yaşıyor. Çift, ilişkilerini göz önünde yaşamamaya özen gösterse de sık sık yurt dışına yaptıkları seyahatlerle dikkat çekiyor.

Como Gölü’nde tekne üzerinde romantik evlilik teklifi

Geçtiğimiz ay İtalya’ya giden ikili, seyahat sırasında özel bir ana imza attı. Ata Ayyıldız, Como Gölü’nde teknede sevgilisi Türkoğlu’na evlilik teklifinde bulundu.

Sürpriz teklif sonrası konuşan Sıla Türkoğlu, o anı şöyle anlatmıştı: “İtalya’yı ben çok merak ediyordum, o da teklifin orada olmasını istemiş. Çok özel bir andı ve hiç beklemiyordum. Hayat bize ne getirirse her şeyin hayırlısı olsun.”

‘Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmıştı

Son olarak rol aldığı ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinden ayrılarak gündeme gelen genç oyuncu, kariyerindeki değişimin ardından sevgilisiyle birlikte yeni bir seyahate çıktı. Çiftin son durağı ise İngiltere’nin başkenti Londra oldu.

Ünlü çift Londra’da ‘Aslan Kral’ müzikalini izledi

26 yaşındaki Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz akşam sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte Londra’nın ünlü Lyceum Theatre’ında sahnelenen The Lion King (Aslan Kral) müzikalini izlemeye gittiklerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.