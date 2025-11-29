Son Mühür/ Beste Temel- Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir arasındaki ilişki magazin gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer almayı sürdürüyor.

Zaman zaman ayrıldıkları iddia edilse de çift, aşklarını kendi alanlarında yaşamayı tercih ediyor. Romantik anları ve uyumlarıyla sık sık gündeme gelen ikiliden Mert Demir, ilk kez ilişkiye dair bilinmeyenleri anlattı.

“Her sabah Serenay için çiçek ve kahve alırım”

Hitmakers adlı YouTube programına konuk olan şarkıcı Mert Demir, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Sabah rutininden bahseden ünlü isim, “Her sabah Serenay için iki kahve ve çiçek alırım.” diyerek romantik jestlerini paylaştı.

Serenay Sarıkaya da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada papatyaları çok sevdiğini belirtmiş, hem babasının hem de sevgilisinin kendisine sık sık çiçek aldığını söylemişti.

İlişkinin başlangıç tarihini ilk kez açıkladı

Mert Demir, Sarıkaya ile ilişkilerinin ne zaman başladığını da ilk kez açıkladı. Ünlü şarkıcı, “Herkes geç biliyor. Biz geçen ay ikinci yılımızı kutladık.

Bunu iki senedir hiçbir yerde konuşmadım. İkinci yılımızı kutladık ve bu bilinmiyor. Biz öyle insanlar değiliz.” ifadelerini kullanarak çiftin iki yıldır beraber olduğunu duyurdu.