İzmir’in Bayraklı ilçesinde, kediye tekme atan şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalandı.
Sokak ortasında kediye tekme attı
Olay, Manavkuyu Mahallesi 249/3 Sokak’ta bulunan bir apartmanın girişinde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, köpeğiyle birlikte binadan çıkan bir kişi, kapı önünde yavrularıyla bekleyen anne kediye sebepsiz yere tekme attı.
Darbenin şiddetiyle savrulan kedi, yavrularını korumak için şahsın yanındaki köpeğe saldırdı. Yaşanan bu anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
Polis ekipleri kimliğini tespit etti
Görüntülerin kamuoyunda tepki çekmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kediye şiddet uygulayan kişinin 36 yaşındaki O.S.S. olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuya ilişkin Bayraklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne de bilgilendirme yapıldı.
Para cezası uygulandı, adliyeye sevk edildi
Emniyetteki işlemleri devameden O.S.S.’ye, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 13 bin 32 TL idari para cezası uygulandı.
Şüpheli, polis merkezindeki sorgusunun ardından "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.