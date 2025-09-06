Son Mühür - Çevre Kanunu’na göre, apartman kapılarının önüne bırakılan çöp poşetleri çevre kirliliği sayılıyor. Bu durum hem kötü koku ve haşere sorunlarına neden oluyor hem de komşular arasında huzursuzluk yaratıyor. Yapılan denetimlerde kapı önünde çöp görüldüğünde, ev sahibi veya kiracıya doğrudan idari para cezası kesiliyor. Cezalar bölgeye göre farklılık gösterse de binlerce liraya kadar çıkabiliyor.

Yüksek para cezaları uygulanıyor

Uzmanlar, uygulamanın amacının apartmanlarda düzeni sağlamak ve uzun zamandır tartışılan kapı önüne çöp bırakma sorununu çözmek olduğunu belirtiyor. Belediyeler ise vatandaşları çöp çıkarma saatlerine riayet etmeye ve atıkları belirlenen alanlara bırakmaya çağırıyor. Ayrıca, çevre kirliliğiyle ilgili diğer ihlallerde de yüksek para cezaları uygulanıyor. Atık tesislerini kurmayan veya işletmeyenlere 1 milyon 671 bin 844 TL’ye kadar ceza kesilirken; gürültü kirliliği konusunda ise farklı bölgelere göre 11 bin TL’den 334 bin TL’ye kadar idari yaptırımlar uygulanıyor.