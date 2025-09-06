Son Mühür- Karabük’te faaliyet gösteren Kardemir’de lise stajını yapan 17 yaşındaki MESEM öğrencisi Yağız Yıldız’ın hayatını kaybetmesinde ihmaller olduğuna dikkat çeken CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Daha 17 yaşında bir gencimizin, stajyer öğrencilerin bulunmaması gereken bir noktada ne işi var? İşçi eksikliğinden dolayı evladımızı o bölgede çalışmasına izin verenler, ihmalkârlığın sorumluları mutlaka hesap vermeli” diyerek tepki gösterdi.

Karabük’te 17 yaşındaki Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Yağız Yıldız, “staj” yaptığı Kardemir fabrikasında makinenin üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG Meclisi) sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, MESEM öğrencisi 17 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi Yağız Yıldız, hurda sarma makinesinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Olayın ardından müdahale için çağrılan sağlık ekipleri, Yıldız'ı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ancak Yıldız, hastane yolunda hayatını kaybetti.

Kontinü Kütük Haddehanesi bölümünde yaşanan iş cinayetinde Yıldız'ın, “stajyer” öğrencilerin bulunmaması gereken bir yerde çalıştırıldığı belirtildi.

“İşçi eksikliğinden dolayı o bölgede çalışmasına izin verildi”

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, öğrencinin işçi eksikliği nedeniyle tehlikeli alanda görevlendirildiğini ifade etti.

Akay, “İşçi eksikliğinden dolayı evladımızı o bölgede çalışmasına izin verenler bunun hesabını nasıl verecek? Evladımızın vefatına sebep olan ihmalkârlığın sorumluları mutlaka hesap vermeli, benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler vakit kaybetmeden alınmalıdır” dedi.

Akay'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“KARDEMİR’de lise stajı gören Yağız Yıldız evladımızın, Kontinü Kütük Haddehanesi’nde meydana gelen iş kazası sonucunda vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. İhmalkârlık neticesinde yaşanan bu elim olay hepimizin yüreğini derinden yaktı. Soruyoruz: daha 17 yaşında bir gencimizin, stajyer öğrencilerin bulunmaması gereken bir noktada ne işi var? İşçi eksikliğinden dolayı evladımızı o bölgede çalışmasına izin verenler bunun hesabını nasıl verecek? Evladımızın vefatına sebep olan ihmalkârlığın sorumluları mutlaka hesap vermeli, benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler vakit kaybetmeden alınmalıdır. Bu acı olayın takipçisi olacak, Yağız Yıldız’ın hayatını kaybetmesine sebep olan ihmalkârlığın üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Yağız evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum.”