Son Mühür- Urla’da hazırlanan 1. Etap 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediye Başkanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından resmen onaylandı. Plan revizyonu, 16 Mart 2026 tarihinde Başkanlık makamınca onaylanarak ilgili kurumlara dağıtıldı.

Plan süreci, 22 Mayıs 2025 tarihinde Urla Belediye Başkanlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sunulan yazı ile başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 15 Ağustos 2025 tarihli 04.888 sayılı kararı ile plan değişikliğini uygun gördü ve Başkanlık makamınca 9 Eylül 2025’te onaylandı.

Askı süresinde gelen itirazlar, 10 Kasım 2025 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından değerlendirildi. Bu kapsamda alınan 04.1217, 04.1218, 04.1220, 04.1224, 04.1226, 04.1227, 04.1228, 04.1229, 04.1230, 04.1232, 04.1233, 04.1234, 04.1235 ve 04.1236 sayılı kararlar ile uygun görülen değişiklikler revizyon planına işlendi.

Özellikle dikkat çeken düzenleme, “2.4.5. Ağaçlandırılacak Alan” ile ilgiliydi. Meclisin 10 Kasım 2025 tarihli kararı öncesinde bu alanlar için şu kurallar geçerliydi:

Kamu mülkiyetindeki alanlarda yapı yapılamaz, Özel mülkiyette ifraz yapılamaz, Yapılaşma koşulunda maksimum KAKS 0,05 olacak şekilde konut yapılabilir, Parselde birden fazla yapı yapılamaz, konut büyüklüğü müştemilat dahil 250 metrekareyi geçemez.

Ancak aynı tarihte yapılan revizyonla birlikte, plan durumu değişti ve “2.4.5. Ağaçlandırılacak Alan” tanımı güncellendi:

Bu alanlar, orman alanı içinde veya sınırında bulunan, niteliklerini kaybetmiş açıklıklar ile eğim, jeolojik yapı, taşkın önlemi gibi nedenlerle ağaçlandırılması öngörülen kamu veya özel mülkiyete ait alanlardır. Uygulama, yürürlükteki 1/25.000 ölçekli plan hükümleri doğrultusunda sürdürülecektir.

Bu değişiklik, Urla’daki ağaçlandırma ve yapılaşma düzenlemelerinde önemli bir güncelleme olarak öne çıktı. Revize plan askıya çıkarılmış olup, vatandaşlar ve ilgili kurumlar askı süresi boyunca inceleme yapıp görüş ve itirazlarını iletebilecek.