Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in köklü kültür mirasını modern yayıncılık dünyasıyla buluşturan dev organizasyon için geri sayım başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık’ın güçlü iş birliğiyle hayata geçirilen İZKİTAP – 7. İzmir Kitap Fuarı, bu yıl kapılarını 17-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Kültürpark’ın eşsiz atmosferinde açıyor. Edebiyat tutkunlarını 10 gün sürecek entelektüel bir yolculuğa davet eden fuar, şehri yayıncılık dünyasının kalbinin attığı devasa bir platforma dönüştürmeyi hedefliyor.

Edebiyat dünyasının dev buluşması Kültürpark’ta başlıyor

İzmir, baharın gelişini kitapların büyüleyici dünyasıyla kutlamaya hazırlanıyor. Kültürpark’ın tarihi dokusuyla birleşen fuar süresince; yayınevleri, sahaf esnafı, sivil toplum örgütleri ve medya kuruluşları bir araya gelerek okurlara zengin bir seçki sunacak. Sadece bir sergi alanı olmanın ötesine geçen İZKİTAP, düzenlenecek paneller, interaktif atölyeler, ufuk açıcı söyleşiler ve imza günleriyle ziyaretçilerine bütüncül bir kültürel deneyim vaat ediyor. Okurlar, raflardaki en yeni eserleri keşfederken aynı zamanda hayranlık duydukları yazarlarla yüz yüze gelme ve fikir alışverişinde bulunma şansını yakalayacak.

250’den fazla katılımcı ve binlerce eser bir arada

Organizasyonun bu yılki kapsamı, katılımcı çeşitliliği ve içerik zenginliğiyle dikkat çekiyor. 250’yi aşkın kurumun stand açacağı fuar alanında, edebiyatın her dalından binlerce eser okuyucunun beğenisine sunulacak. Her yaş grubunun ilgi alanına hitap eden etkinlik takvimi, çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleyi edebiyatın birleştirici gücü etrafında toplayacak. Bu devasa ekosistem, İzmir’in okuma kültürünü pekiştirirken yayıncılık sektörünün paydaşları için de verimli bir etkileşim zemini oluşturacak.

Onur konuğu Oya Baydar: Edebiyatla toplumsal belleğe yolculuk

7. İzmir Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğu, modern Türk edebiyatının usta kalemlerinden Oya Baydar olarak belirlendi. Eserlerinde toplumsal dönüşümleri, bireyin içsel sancılarını, kent belleğini ve siyasal süreçleri büyük bir ustalıkla işleyen Baydar, fuarın düşünsel derinliğine önemli bir katkı sunacak. Yazarlık serüveni boyunca kazandığı ödüller ve ortaya koyduğu özgün anlatımıyla tanınan yazar, fuar kapsamında gerçekleştirilecek özel oturumlarda deneyimlerini paylaşacak ve imza etkinliklerinde İzmirli kitapseverlerle bir araya gelerek edebiyat dolu anlara imza atacak.

23 Nisan coşkusu ve çocuklara özel edebiyat şöleni

Fuarın tarih aralığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da içine alacak şekilde planlanarak kutlamalara kültürel bir boyut kazandırıyor. Bayram haftası boyunca Kültürpark, çocuk ve gençlerin hayal dünyasını zenginleştirecek özel atölyelere, eğlenceli söyleşilere ve sahne performanslarına sahne olacak. Geleceğin okurlarını kitaplarla erken yaşta buluşturmayı amaçlayan bu özel program, 23 Nisan coşkusunu edebiyatın eğitici ve eğlenceli yönüyle birleştirecek.

Ücretsiz giriş ve kesintisiz kültür erişimi

Kentin sosyo-kültürel hayatına ivme kazandıran İZKİTAP, tüm vatandaşların katılımına açık olması amacıyla ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. 17-26 Nisan tarihleri arasında 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan fuar, ulaşılabilir kültür anlayışını ön planda tutuyor. Ziyaretçiler, güncel etkinlik takvimine, imza günü detaylarına ve söyleşi programlarına kitapizmir.com adresi üzerinden anlık olarak erişebilecek. İzmir’in kalbinde gerçekleşecek bu 10 günlük maraton, şehrin kültürel kimliğini bir kez daha dünya standartlarında bir organizasyonla taçlandıracak.

