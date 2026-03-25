Son Mühür / Yağmur Daştan- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştireceği İzmir programının ayrıntıları netleşirken, ziyaretin en yoğun duraklarından birinin Urla olacağı kesinleşti. Çeşme, Konak ve Bayraklı programlarının yanı sıra 2 Nisan'da Urla’da halkla buluşacak olan Özel, ilçede yerel yönetimin vizyon projelerini kapsayan 12 dev açılış ve 12 yeni temel atma törenine liderlik edecek.

Bir dolu açılış gerçekleşecek

Urla’daki mesaisine sosyal belediyecilik ve altyapı yatırımlarıyla başlayacak olan Özgür Özel, Barbaros Mahallesi’nde yer alan halı saha, semt evi ve kültür evinin açılışlarını gerçekleştirecek. Aynı mahallede modern bir fırın projesinin de temelini atacak olan Genel Başkan, belediye hizmet binasının güçlendirme çalışmalarını yerinde inceleyerek Camiatik Mahallesi’ndeki kreş ve çocuk gelişim projesinin açılış kurdelesini kesecek. İlçenin dört bir yanına yayılan açılış maratonu kapsamında İçmeler Mahallesi’ndeki Davutbaba Fırını, Denizli Mahallesi’ndeki kapalı pazaryeri, Altıntaş’taki evde bakım merkezi ile Özbek ve Uzunkoyu mahallelerindeki sosyal donatı alanları da resmen hizmete alınacak. Ayrıca Akkum Sahili’nin yeni çehresi ve belediye filosuna kazandırılan 42 yeni aracın tanıtımı da programda yer alacak.

Spor salonları ve kültürel alanlar yolda

Temel atma törenlerinde ise Urla’nın sosyal ve sportif yaşamını dönüştürecek projeler var. CHP Lideri Özel, Altıntaş Mahallesi’ne kazandırılacak kapalı spor salonu, Yaka Mahallesi’ndeki amfitiyatro ve kültürel etkinlik alanı ile Toroshan Mahallesi’ndeki hayvan barınağı projelerinin başlangıcı verilecek. Kent içi trafiği rahatlatacak bölgesel otoparklar ve Çamlıçay kavşak düzenlemesi gibi teknik yatırımların yanı sıra, Yenikent Mahallesi’ndeki Dr. Fatih Tuluk Eğitim Merkezi ve Zeytinalanı’ndaki kreş projelerinin de temeli atılacak.