Son Mühür/ Merve Turan- Seferihisar Belediyesi, kentin kıdemli vatandaşlarına yönelik sunduğu hizmetlere bilimsel bir derinlik kazandırarak örnek bir iş birliğine imza attı. Seferiçınar Yaş Alma Merkezi’nde, Dokuz Eylül Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen özel programda; çağımızın en önemli sağlık sorunları arasında yer alan demans, Alzheimer ve sağlıklı yaşlanma stratejileri masaya yatırıldı. Uzman akademik kadronun katılımıyla gerçekleşen söyleşi, yaş alma merkezi üyelerinin yoğun ilgisiyle adeta bir farkındalık zirvesine dönüştü.

Alzheimer ve demansla mücadelede bilimsel ışık

Nöroloji ve klinik nörofizyoloji alanında Türkiye’nin en saygın isimlerinden biri olan Prof. Dr. Görsev Yener, etkinlikte baş konuşmacı olarak yer aldı. Kariyerinin önemli bir bölümünü UCLA’da davranışsal nöroloji üzerine tamamlayan ve Türkiye’deki ilk demans polikliniklerinden birine hayat veren Yener, uzun yıllara dayanan klinik tecrübesini Seferihisarlı vatandaşlarla paylaştı. Ulusal ve uluslararası ölçekte Alzheimer üzerine yürüttüğü bilimsel çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Yener, hastalığın biyolojik temellerinden korunma yollarına kadar geniş bir çerçevede kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. Karmaşık tıbbi terimleri gündelik dille harmanlayarak aktaran usta isim, erken tanının hayati önemine dikkat çekti.

Psikolojik dayanıklılık ve sosyal yaşamın gücü

Söyleşinin bir diğer önemli ayağını ise Prof. Dr. Görsev Yener’in akademik kadrosunda yer alan ve doktora çalışmalarını sürdüren uzmanlar oluşturdu. Uzm. Psk. İlayda Kıyı Atilla, Psk. Hilal Kula, Uzm. Psk. Miray Peker, Psk. Rumeysa Emir ve Yaren Canpolat’tan oluşan uzman ekip, yaşlanmanın sadece fiziksel değil, psikolojik boyutlarını da ele aldı. Zihinsel sağlığın korunmasında sosyal etkileşimin, hobilerin ve bilişim egzersizlerinin rolüne vurgu yapan uzmanlar, erken farkındalık sayesinde yaşam kalitesinin nasıl artırılabileceği konusunda kritik bilgiler sundu. Katılımcılara, yaşlılık döneminde mental zindeliği korumanın pratik yöntemleri anlatıldı.

Teşhis için kritik adım: Nöropsikolojik hafıza testleri

Etkinlik, sadece teorik bilgilerle sınırlı kalmayıp pratik uygulamalarla da zenginleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yürütülen bilimsel araştırmalar kapsamında, dileyen katılımcılar profesyonel nöropsikolojik hafıza testlerine davet edildi. Bu özel testler sayesinde bireylerin mevcut unutkanlık seviyelerinin bilimsel verilerle ölçümlenebileceği ve potansiyel risklerin erkenden tespit edilebileceği belirtildi. Yetkililer, bu tür testlerin rutin kontrollerin bir parçası haline gelmesinin, Alzheimer gibi sinsi ilerleyen hastalıkların yönetiminde anahtar rol oynadığını ifade etti.

"Kendimiz için neler yapabileceğimizi öğreniyoruz"

Eğitim programına katılan yaş alma merkezi üyeleri, sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinlik sonrası düşüncelerini paylaşan Emriye Gelişen, bu tür organizasyonların kendileri için birer rehber niteliğinde olduğunu belirterek, "Hastalıkları uzmanlarından dinlemek ve doğru bilgiyi kaynağından almak bizi çok rahatlatıyor. Özellikle hafıza testimizi yaptırabilme şansı bulmak, sağlığımız adına büyük bir adım," dedi. Seferihisar’da gerçekleşen bu buluşma, toplumda sağlıklı yaşlanma bilincini pekiştirirken, üniversite ve yerel yönetim iş birliğinin toplumsal faydaya dönüşen en somut örneklerinden biri oldu.

