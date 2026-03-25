Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçe genelinde yürütülen yatırım ve altyapı çalışmalarını yerinde denetlemek amacıyla saha mesaisine çıktı.

Ekiplerin yürüttüğü faaliyetleri titizlikle inceleyen Başkan Çiçek, projelerin güncel durumu hakkında teknik personelden kapsamlı bilgiler alırken, işleyişin hızlandırılması noktasında gerekli talimatları paylaştı. Yoğun bir tempoyla devam eden saha çalışmaları sırasında bölge sakinleriyle de bir araya gelen Çiçek, vatandaşların taleplerini dinleyerek belediyenin sunduğu hizmetlerin toplumdaki yansımasını bizzat gözlemledi.

44 mahalleye kesintisiz ve adil hizmet vizyonu

Menderes’in coğrafi sınırları içerisinde yer alan 44 mahallenin tamamına eşit ve nitelikli hizmet götürme hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı İlkay Çiçek, belediyecilik anlayışlarının temelinde adalet ve verimliliğin yattığını belirtti. İlçenin her köşesinde eş zamanlı olarak süren çalışmaların büyük bir özveriyle yürütüldüğünü ifade eden Çiçek, ekiplerin sahadaki dinamizminin Menderes’in çehresini değiştirdiğini söyledi. Hizmet yolculuğunda duraksamaya yer olmadığını dile getiren Başkan, "Dolu dizgin" bir çalışma programıyla ilçenin kronik sorunlarına neşter vurduklarını hatırlattı.

Vatandaş memnuniyeti ve gelecek odaklı projeler

Yürütülen projelerin nihai hedefinin vatandaşın yaşam kalitesini artırmak ve Menderes’i yarınlara hazırlamak olduğunu kaydeden İlkay Çiçek, sahadaki temasları sırasında aldığı olumlu geri dönüşlerin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Vatandaşların hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirmesinin çalışma azimlerini perçinlediğini söyleyen Çiçek, "Menderes’le uyuyup Menderes’le uyanıyoruz" diyerek ilçeye olan sevdasını dile getirdi. Hizmet aşkının her geçen gün artarak devam edeceğini belirten Başkan, öncelikli ihtiyaçları gözeten bilimsel ve pratik projeler üretmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

İhtiyaçlara göre şekillenen dinamik belediye yönetimi

Menderes Belediyesi’nin kaynaklarını en doğru şekilde kullanarak halka hizmet dağıtmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan İlkay Çiçek, projelendirme süreçlerinde mahalle muhtarları ve sakinlerinin görüşlerini de dikkate aldıklarını belirtti. Hizmetlerin sadece fiziksel bir değişimden ibaret olmadığını, aynı zamanda bir aidiyet ve mutluluk inşa etme süreci olduğunu vurgulayan Çiçek, Menderes’in geleceğini el birliğiyle inşa etme kararlılığında olduklarını söyledi. İlçedeki yatırım hamlelerinin, planlanan takvim doğrultusunda hiçbir aksama yaşanmadan sürdürüleceği bildirildi.

