Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi’nde görev yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ’dan bir süre haber alamayan yakınları ve mesai arkadaşları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler 4’üncü kattaki eve itfaiye merdiveniyle ulaştı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla Aktuğ’un kaldığı apartmanın 4’üncü katına çıktı. Daireye giren ekipler, öğretim üyesini hareketsiz halde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aktuğ’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi için morga kaldırıldı

Doç. Dr. Aktuğ’un cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Üniversite camiasını üzen ölümle ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.