Son Mühür- CHP'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videolu mesajının artçı sarsıntıları sürüyor.

Hem partisinin İmralı heyetinde yer almama kararını eleştiren Kılıçdaroğlu hem de parti içinde adı yolsuzluk iddialarına karışanlarla yolların ayrılması çağrısında bulunmuştu.

G20 zirvesi için bulunduğu Güney Afrika'dan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Kılıçdaroğlu’nun belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına yönelik videolu mesajını hatırlatarak, belediyelerin millete ait olduğunu ve bu emanete zarar verenlere devletin müdahale edeceğini söylemiş ve Kılıçdaroğlu’nun kendi partisine yönelik eleştirilerine dikkat çekmişti.

Demek ki rüşvet çarkı var...



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “CHP’yi rüşvet, irtikap ve hırsızlık girdabına sürükleyen anlayıştan rahatsız olduğunu ifade ediyor. Demek ki bir rüşvet çarkı var ve bunu kendisi de kabul ediyor” mesajı vermişti.

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına dikkat çektiği konuşmasının ardından gazeteci Barış Yarkadaş dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Yeni talimat gitti...



''TROLLERE talimat gitti…'' diyen Yarkadaş,

''Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına yönelik değerlendirmesi “ERDOĞAN’DAN KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK” başlığıyla verilecek.

Cumartesi gecesi giden talimat da şu idi: “KILIÇDAROĞLU CHP’Yİ HEDEF ALDI.”

Tüm haberler bu talimatlara göre hazırlanıyor'' mesajı verdi.