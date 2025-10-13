Son Mühür- Bir dönemin unutulmaz çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı, kutsal topraklara giderek Umre ziyaretinde bulundu. Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu, bu anlamlı yolculuğunu sosyal medyadan paylaşımlarla takipçileriyle paylaştı.

Çocukluk yıldızından magazin gündemine

Sihirli Annem ile hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, yıllar içinde yaşadığı değişimlerle yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta şöhreti yakalayan oyuncu, özel yaşamındaki iniş çıkışlar ve fiziksel dönüşümüyle magazin basınında sıkça yer aldı.

Mide ameliyatıyla gelen dönüşüm

Bir dönem fazla kilosu nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Ersubaşı, geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 41 kilo verdi. Bu süreç, oyuncunun adeta yeni bir görünüme kavuşmasına olanak sağladı ve sosyal medyada “bir deri bir kemik kaldı” yorumlarına neden oldu.

Sosyal medyada yeni imajıyla ilgi topluyor

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Damla Ersubaşı, artık sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Fit görünümü, tarzındaki yenilik ve paylaşımlarındaki değişiklikler, sevenleri tarafından hem beğeni hem de şaşkınlıkla karşılanıyor.

Umre ziyareti

Gözlerden uzak bir hayatı tercih eden Ersubaşı, son olarak gerçekleştirdiği Umre ziyaretiyle gündeme geldi. Paylaşımlarında manevi huzur bulduğunu ifade eden oyuncu, içsel yolculuğunu takipçileriyle paylaştı.

Yeniden doğuş olarak yorumlanıyor

Hem fiziksel hem de ruhsal anlamda önemli bir dönüşüm geçiren Damla Ersubaşı, sevenleri tarafından adeta “yeniden doğuş” olarak değerlendiriliyor.