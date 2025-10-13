Son Mühür- Uzun yıllardır İznik’teki evinde doğayla iç içe bir yaşam süren Kara, çocukluk anılarıyla dolu eviyle vedalaşırken duygusal anlar yaşadı. Annesi ve halasıyla birlikte 34 yıldır aynı evde yaşayan oyuncu, 1991 yılında taşındıkları evin 1999 depreminden önce yapıldığını belirterek, artık huzurlu hissedemediklerini söyledi.

“Artık huzurlu hissedemiyoruz”

Evinden ayrılmadan önce son kez video paylaşan Kara, şu ifadeleri kullandı:

“Büyüdüğüm kasabadan, büyüdüğüm yazlıktan atık eşyalarla ayrıldık. 1991’de taşındık bu eve, yani 99 depreminden önce yapılmış. Burada artık huzurlu hissedemiyoruz.”

Dedesinden kalan evi restore etmişti

Burcu Kara, yıllar önce dedesinden kalan bu evi kendi imkânlarıyla restore ederek yeniden yaşanabilir hale getirmişti. Bir dönem eşiyle birlikte zeytinyağı üretimine başlayan oyuncu, çiftlik hayatını benimseyerek doğa içinde yaşamını sürdürüyordu.

Kara, yaptığı paylaşımda bundan sonraki yaşamlarını yeni yapılan aile apartmanında sürdüreceklerini açıkladı:

“Bu evi sağlam bulmadığımız için maalesef vedalaşıyoruz. Bu denizde büyüdüm ben. Ailemin evi bir yanı deniz, bir yanı göl. Umarım bir gün geri geliriz.”

“Umarım bir gün geri geliriz”

Çocukluk anılarını geride bırakarak İznik’ten ayrılan oyuncu, “Umarım bir gün geri geliriz” sözleriyle duygularını dile getirdi. Kara’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerinden destek ve geçmiş olsun mesajları yağdı.