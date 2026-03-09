Son Mühür- Karabağlar Belediye Meclisi’nde geçtiğimiz günlerde belediye iştiraki Karbel’e ait benzin istasyonunda sigortasız işçi çalıştırıldığı iddiası tartışma yaratmıştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Fırat Eroğlu, mecliste gündeme taşıdığı iddiaların ardından konuyla ilgili yeni bilgilerin kendilerine ulaştığını öne sürdü.

İlk tartışma mecliste yaşanmıştı

Karabağlar Belediyesi’nin iştiraki Karbel’e ait benzin istasyonunda çalışan bazı işçilerin sigortasız çalıştırıldığı iddiası, belediye meclisinde gündeme gelmişti. AK Parti Grup Başkan Vekili Fırat Eroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetimlerinde bazı çalışanların sigortasız olduğunun tespit edildiğini ileri sürmüş, denetimin ardından söz konusu çalışanların sigorta girişlerinin yapıldığını savunmuştu.

Eroğlu ayrıca, belediye yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların kurumsal hesaplar yerine kişisel hesaplar üzerinden paylaşılması gerektiğini ifade ederek tepki göstermişti.

Eroğlu’ndan yeni iddia

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile AK Parti Grup Başkan Vekili Fırat Eroğlu arasında mühürlenen benzin istasyonu üzerinden başlayan “sigortasız işçi çalıştırma” tartışması sürerken, Eroğlu bu kez yeni iddialar gündeme getirdi.

Eroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“KAMUOYUNA DUYURU

Karabağlar Belediyesi iştiraki Karbel’de sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen emekçilerle ilgili bilgileri geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaşmıştık. Paylaşımımızın ardından tarafımıza ulaşan yeni bilgilere göre; Son bir hafta içerisinde bazı işçilere geriye dönük iş başlama evrakları imzalatılmaya çalışıldığı, bu belgelerin baskı ve yönlendirmeyle imzalatılmak istendiği yönünde ciddi iddialar bulunmaktadır. Buradan açıkça ifade etmek isterim ki; gerçeğe aykırı evrak düzenlemek veya işçilere bu yönde baskı yapmak hukuken suç teşkil edebilecek bir fiildir. Bu talimatı verenler de, bu baskıyı uygulayanlar da doğacak hukuki sorumluluktan kaçamayacaktır. Emekçinin hakkını korumak ve kamu kaynaklarının doğru kullanılmasını sağlamak adına bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”