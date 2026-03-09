Son Mühür / Buca Belediyesi’nde bir süredir devam eden sosyal denge tazminatı krizi, tarafların yeni bir ödeme takvimi üzerinde uzlaşmasıyla şimdilik çözüme kavuştu. Alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle iş bırakan memurlar, belediye yönetiminin sunduğu teklifi kabul ederek eylemlerini sonlandırdı.

İşleyiş şimdilik normale döndü

Geçtiğimiz hafta Tüm Bel Sen İzmir 2 No’lu Şube temsilcileriyle bir araya gelen belediye yetkilileri, süreci normalleştirmek adına somut bir plan sundu. Hazırlanan taslağa göre, Mart ayı itibarıyla güncel tazminat ödemelerinin düzenli hale getirilmesi, biriken geçmiş borçların ise 15 Nisan’dan itibaren taksitler halinde hesaplara yatırılması hedefleniyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda personelin bu takvime onay vermesiyle birlikte belediyedeki işleyiş yeniden normale döndü.

“Bu ay tam, kalanlar 6 ayda…”

Konuyla ilgili Son Mühür’e konuşan Tüm Bel Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz, “Bugün sabah saat 10.00’da toplantımız vardı. Sonuç olarak ödeme planını sunduk. Arkadaşlarımız da kabul etti. Bu ayın 15’i ila 20’si arasında iyileştirmeler tam olarak yatacak. Geriye 6 tane alacak kalmış olacak. Onlar da her ay bir tane ekstra olacak şekilde yatırılacak ve tamamlanacak” ifadelerini kullandı.

"Memurlar verilen sözlere güvenmek istiyor"

“Biz belediyenin sözlerine şimdilik güvendik… Eğer ödemeler yapılmazsa yeniden değerlendirmeyle etkinlikler başlayabilir” mesajı da veren Başkan Filiz, “Memurlar, kendilerine verilen sözlere güvenmek istiyor. Şu anda deyim yerindeyse rölanti durumundalar. İşçilerin de sıkıntıları olduğunu bilmiyorum. İnşallah o konuda da adımlar atılır. En azından bayram öncesi biraz daha rahatlarlar” diye konuştu.