Son Mühür- Yaklaşık iki yıl önce yayın hayatına başlayan Ekol TV, ekonomik sürdürülebilirlik gerekçesiyle faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Kanalın kapanma kararı, resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Yönetimden resmi açıklama: “Faaliyetleri sonlandırma kararı alındı”

Ekol TV’nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler ve sermaye yapısındaki değişimlerin kanalın sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son dönemde gelişen sermaye yapısı ve değişimler, ekonomik sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemiştir.

Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Maalesef gelinen aşamada kanalımızın faaliyetlerini sonlandırma kararı alınmıştır.”

“Emek veren herkese teşekkür ederiz”

Kapanma açıklamasında, Ekol TV bünyesinde görev yapan çalışanlara ve izleyicilere de teşekkür edildi. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar kanal için emek veren tüm çalışanlara ve izleyicilere şükran sunulduğu belirtildi:

“Bugüne kadar emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere güvenerek teveccühte bulunan değerli izleyicilerimize en içten sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunarız. Ekol TV Yönetimi”

Daha önce küçülme kararı alınmıştı

Ekol TV, kapanmadan önce de ekonomik gerekçelerle gündeme gelmişti. Kanal, 2025 yılı Ekim ayında aldığı küçülme kararıyla kamuoyunun dikkatini çekmiş; bu süreçte yüzlerce gazetecinin işsiz kalacağı yönündeki haberler basına yansımıştı.