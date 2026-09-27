Bankacılık sektöründe müşteri portföyünü genişletmek amacıyla başlatılan yeni dönem kampanyalarında, sıfır faiz avantajlı paketler 100 bin liralık üst sınıra ulaştı. Yüksek maliyetli piyasa faizlerine takılmadan kaynak arayan tüketiciler, dijital kanallardan sunulan bu fırsatları doğrudan değerlendirebiliyor.

FAİZSİZ 100 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER YARARLANABİLİR?

Finans kuruluşlarının sunduğu maliyetsiz nakit imkanından faydalanmanın ilk ve en temel kuralı, ilgili kurumda daha önce kaydınızın bulunmamasıdır. Süreç, şubeye gitme zorunluluğu olmadan tamamen akıllı telefonlara indirilen mobil bankacılık uygulamaları üzerinden işletiliyor. Kimlik doğrulama ve uzaktan görüntülü görüşme etaplarını tamamlayarak ilk kez hesap açan tüketiciler, doğrudan uygulama paneli içerisinden sıfır faizli kredi ve avans başvurularını iletebiliyor. Yapılan anlık risk değerlendirmesinin ardından onaylanan tutarlar doğrudan vadesiz hesaba tanımlanıyor.

SIFIR FAİZLİ NAKİT VEREN BANKALAR VE GÜNCEL LİMİTLERİ NELERDİR?

Sunulan toplam tutarlar tek bir kredi kalemi yerine; ihtiyaç kredisi, ek hesap (kredili mevduat hesabı) ve taksitli nakit avansın birleştirilmesiyle 100 bin liraya ulaştırılıyor. Kurum bazında ayrılan bütçeler ve limit dağılımları şu şekildedir:

Akbank: Yeni kayıt oluşturanlara azami 100 bin lira limit tanıyor. Tutarın 75 bin lirası taksitli artı para, 25 bin lirası ise taksitli nakit avans olarak kullandırılıyor.

QNB: Toplamda 100 bin liralık kaynağı üçe bölüyor. 50 bin liralık kısmı ek hesap şeklinde tanımlanırken, 25 bin lira kredi ve 25 bin lira taksitli nakit avans imkanı veriliyor.

Denizbank: Tavan limit olan 100 bin lirayı 65 bin lira nakit kredi, 25 bin lira taksitli avans ve 10 bin liralık kurtaran hesap şeklinde paylaştırıyor. TOKİ kiralık sosyal konut teslimleri ne zaman başlıyor, kura nasıl çekilecek? İçeriği Görüntüle

Türkiye İş Bankası: Müşteri olma sürecini tamamlayanlara 55 bin liraya kadar finansman alanı açıyor. Bunun 30 bin lirası ek hesap, 25 bin lirası ise taksitli nakit avanstan oluşuyor.

Garanti BBVA: Kampanya çatısı altında sıfır faizli ihtiyaç kredisi ve 50 bin liraya varan avans hesap seçeneklerini 3 ay vadeyle devreye alıyor.

Türkiye Finans: Katılım bankacılığı prensipleriyle uzaktan müşteri kaydı açanlara özel olarak yüzde 0 başlangıçlı finansman oranıyla 50 bin liralık nakit desteği sunuyor.

GERİ ÖDEME VADELERİ KAÇ AY VE KAMPANYA DETAYLARINDA NELER VAR?

Bankaların devreye aldığı bu kampanyalar, uzun vadeli borçlanmalardan ziyade kısa süreli nakit sıkışıklığını çözmeyi amaçlıyor. Geri ödeme planlarında taksit süreleri genellikle 1 ay ile 4 ay arasında sınırlandırılmış durumda. Dağıtılan tutarların büyük bölümünde azami 3 aylık geri ödeme takvimi işletiliyor; yalnızca Denizbank'ın 65 bin liralık kredi diliminde vade 4 aya kadar esneyebiliyor. Kampanya dahilindeki nakit avans ve kredili mevduat limitlerinin eksiksiz kullanımı için tanımlanan süreler içinde mobil bankacılıktan onay verilmesi gerekiyor.