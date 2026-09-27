Son Mühür- İstanbul’da son günlerde simit fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar ve resmi tarifelerin üzerinde satış yapıldığı yönündeki şikayetler, Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Tüketicilerin en çok tükettiği ürünlerden biri olan simitteki fiyat belirsizliğine karşı bakanlık ekipleri saha denetimlerini sıklaştırdı.

"Temel önceliğimiz ürünlerin adil koşullarda sunulması"

Konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirterek;

"Vatandaşımızın sofrasına ulaşan her ürünün adil, şeffaf ve mevzuata uygun koşullarda sunulmasını sağlamak temel önceliklerimiz arasındadır.

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini gözetmek, tüketicilerimizin haksız ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı korunmasını sağlamak ve piyasalarda adil rekabet koşullarını tesis etmek amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Saha denetimleriyle usulsüz satışlar incelemeye alındı

İstanbul genelinde geçerli fiyat tarifelerine aykırı satış yapan işletmelerin yakından takip edildiğinin altını çizen Gürcan,

"İstanbul’da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamalar Bakanlığımızca yakından takip edilmekte; işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kural tanımayan işletmelere ağır yaptırım

Tüketici mağduriyetine neden olan uygulamalara karşı taviz verilmeyeceğine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan;

"Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere, ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak; gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir.

Tüketicilerimizin mağduriyetine yol açan, temel tüketim ürünlerine erişimi olumsuz etkileyen ve piyasanın sağlıklı işleyişini bozan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir." dedi.